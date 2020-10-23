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В «Транснефти» назвали причину приостановки прокачки нефти по «Дружбе»

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  • 23.10.2020, 19:11
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В «Транснефти» назвали причину приостановки прокачки нефти по «Дружбе»

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Польшу возобновлены.

Поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Мозырь — Брест», являющемуся частью нефтепровода «Дружба», возобновлены. Об этом сообщил РБК официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, поставки были приостановлены из-за того, что на линии электропередачи на территории Беларуси упало дерево. Проблему устранили в течение трех часов, прокачка российской нефти восстановлена, сказал Демин.

Восстановление поставок нефти в Польшу подтвердил также пресс-секретарь компании «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает «Интерфакс».

«Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти, процесс запущен в полном объеме», — сказал он.

О приостановке прокачки российской нефти по «Дружбе» стало известно ранее 23 октября. По словам Тищенко, поступавшее топливо накапливалось в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская», который рассчитан на более 500 тыс. куб. м.

Нефтепровод «Дружба» в Беларуси разделяется на две ветки — северную и южную. По первой, следующей от Мозыря до Бреста, нефть поставляется в Польшу, а затем в Германию.

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