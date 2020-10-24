«В Москве намерены подтолкнуть Лукашенко к отставке» 11 24.10.2020, 8:29

17,619

Фото: ТАСС

Узурпатор зашатался и слишком токсичен.

Минск с визитом посетил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, спецслужбы двух стран провели совместную коллегию. По мнению экспертов, в Москве оценили обстановку и намерены подтолкнуть Александра Лукашенко к отставке, пишет «Независимая газета».

Визит в Минск Сергея Нарышкина стал неожиданностью для экспертов и наблюдателей. Ни сам визит, ни совместная коллегия СВР России и КГБ Беларуси не анонсировались. Это дало местным наблюдателям основания предполагать, что поездка в Минск связана с очередной интригой белорусского кризиса. Напомним, что лидер протестующих Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, потребовав отставки, прекращения репрессий и освобождения политзаключенных.

В среду Александр Лукашенко провел совещание с чиновничьим активом, о содержании которого широкой общественности не сообщалось вообще. Ситуация в стране накалилась, и, как обычно в такой ситуации, Александр Лукашенко обращается за помощью к Москве.

Хотя в Москве связь между событиями в Беларуси и визитом Сергея Нарышкина отрицали. «Вы видите, что в данном случае речь идет о сотрудничестве внешней разведки, и в рамках «союзного государства» существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и сотрудничество по работе специальных служб. Настолько обширное идет взаимодействие, причем это никак не связано с событиями в Беларуси», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Важность такого визита в Минск в такой момент подчеркнул и сам Лукашенко, встречаясь с Сергеем Нарышкиным. «Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду – вокруг «союзного государства», – сказал он.

«Спасибо за возможность с вами встретиться и переговорить по широкому кругу союзнических отношений между нашими странами. Прежде всего я хотел бы передать привет от Владимира Владимировича, я беседовал с ним перед нашей с вами встречей, – начал встречу Сергей Нарышкин. – Я согласен с оценкой степени напряженности ситуации, которая существует в целом в мире и в том числе вокруг наших с вами стран».

«Мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство и политическую власть… Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответ на многие вопросы», – заявил Сергей Нарышкин в беседе с журналистами после встречи с Лукашенко. По его словам, с Лукашенко у него «состоялся обстоятельный разговор, касающийся союзнических отношений, концентрации усилий на вопросах безопасности».

У экспертного сообщества и наблюдателей этот визит действительно вызвал повышенное внимание. Как именно Россия будет помогать Лукашенко выпутаться в ситуации Народного ультиматума, мы увидим в ближайшие дни. Однако куда больший интерес у экспертов вызывает вопрос, как Александр Лукашенко будет выпутываться из той ловушки, в которой оказался.

«Белорусско-российские отношения всегда были очень сложны, в них всегда было двойное дно, все эти сказки про идиллическое братство были рассчитаны только на очень наивную публику, но теперь они особенно противоречивы», – заявил «НГ» политический обозреватель Александр Класковский. «С одной стороны, работает солидарность авторитарных правителей, и Путину не хочется, чтобы в Беларуси победило движение масс, которое он и Лукашенко называют цветной революцией. С другой стороны, поскольку Лукашенко зашатался и слишком токсичен и заключение с ним договоров об углубленной интеграции чревато тем, что потом они будут объявлены юридически ничтожными, Кремль начинает подталкивать Лукашенко к конституционной реформе, создавать или укреплять в Беларуси свою инфраструктуру и подыскивать какого-то вероятного преемника», – считает эксперт.

По мнению собеседника «НГ», у Лукашенко свой взгляд на эту проблему, но позицию Москвы он «чувствует шкурой», поэтому «он напряжен, а уровень взаимного недоверия стал выше, чем раньше». «Я прогнозирую, что могут быть серьезные трения между Лукашенко и Кремлем, поскольку их интересы сейчас далеко не во всем совпадают», – считает Александр Класковский. В связи с этим главная цель визита Сергея Нарышкина, по его мнению, – напомнить белорусскому партнеру о тех обещаниях, которые он дал Кремлю в обмен на поддержку в ситуации глубочайшего политического кризиса в Белоруссии.

«Для меня очень многозначительной выглядит фраза Нарышкина о том, что Путин передал Лукашенко пламенный привет. Я думаю, что эта фраза со смыслом», – полагает эксперт. Напоминание Нарышкина о том, что он встречался с Путиным, перед тем как полететь в Минск, эксперту тоже не кажется просто формой вежливости. Александр Класковский убежден, что «Кремль использует то, что Лукашенко находится в слабой позиции, и попытается его дожать по ряду вопросов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».