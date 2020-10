«Время пришло — уходи!» 25.10.2020, 8:21

Известный литовский музыкант поддержал белорусов.

Известный литовский исполнитель Jurgis DID посвятил новую песню Time to Go или «Время пришло — уходи!» белорусским протестующим, которые добиваются новых выборов, сообщает «Наша Нива».

Сам Юргис регулярно участвовал в акциях протеста возле белорусского посольства в Вильнюсе.

