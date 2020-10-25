Судьбоносные выборы 1 Игорь Эйдман

25.10.2020, 9:23

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Экономический хаос способен привести к краху режима.

Судьба Путина может решиться на выборах, но не российских, а американских. Если победит Байден и демократы возьмут большинство в сенате, они заставят путинские власти ответить за унижение, помощь Трампу, взлом и слив своей почты и другие провокации.

Скорее всего, будет очень серьезное расследование вмешательства России в американские выборы, а по его результатам жесткие беспрецедентные санкции, фактически выдавливающие Россию с мировых рынков. Их можно было бы сравнить с санкциями, введенными после советской оккупации Афганистана, если бы не одно принципиальное «но».

СССР был страной практически с автаркией в экономике. Путинская Россия тесно интегрирована в мировые рынки и зависима от них. Жесткие санкции могут иметь катастрофические последствия: обвальное падение курса рубля в сочетании с таким же оттоком капиталов, банковский кризис, дефолт государственных корпораций и банков по своим долговым обязательствам.

Только такой экономический хаос способен привести к политическим катаклизмам и краху режима.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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