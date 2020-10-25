Армения: В боевых действиях в Нагорном Карабахе участвовал турецкий спецназ 25.10.2020, 13:24

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Евреван утверждает, что готов предъявить убедительные доказательства.

Генпрокуратура Армения получила доказательства участия турецких военных в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства, передает РБК.

Как говорится в сообщении, Генпрокуратура занималась предварительным расследованием уголовного дела, возбужденного по факту развязывания Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе.

«Была получена фактическая информация о том, что с начала августа этого года вооруженные силы Турции проводили массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана», — заявили в Генпрокуратуре.

Тренировки военных были направлены на получение навыков войны в горных условиях. Как сообщает пресс-служба, в ходе учений «военнослужащие ВС Турции заявили, что в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха».

После этого, как утверждают в Ереване, военнослужащие турецкого спецназа принимали непосредственное участие в боевых действиях в регионе.

С самого начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в конце сентября Армения обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана, а также поставках вооружений и военных специалистов. В Баку и Анкаре эти утверждения опровергают.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что именно Анкара склонила Баку к началу боевых действий. Газета The Wall Street Journal в октябре писала, что в спорный регион были переброшены сотни сирийских наемников, связанных с Турцией. За участие в войне они получают по $2 тыс. в месяц.

Вместе с тем вице-президент Турции Фуат Октай заявлял, что Анкара «без промедления» отправит своих солдат и военную технику в Нагорный Карабах, если поступит соответствующая просьба о помощи со стороны Азербайджана.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил, что очередное обострение ситуации в Карабахе осложняется принципиально новым фактором — открытым выступлением Турции на стороне Азербайджана.

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