Журналистку Елену Довнар освободили с Окрестина после 30 суток ареста 5 26.10.2020, 20:48

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фото: belsat.eu

На Окрестина 23-летняя девушка четыре дня провела в карцере.

Фрилансер Елена Довнар вышла на свободу из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста, передает «Белсат».

«Выдержала, благодаря поддержке родных. Записки передавали. Но когда я должна была выйти, а мне сказали, что еще один протокол… сил уже нет, хочешь сдаться, просто что 15 суток еще не выдержу, но какие-то силы появляются, и ты говоришь себе, что надо держаться», – рассказывает Елена после освобождения.

Елена говорит, что в Барановичах она сидела в камере, где было 18 человек. На Окрестина девушка почти все время сидела одна, на четыре дня ее перевели в карцер без объяснения причин.

23-летнюю Елену Довнар задержали 26 сентября на Женском марше. На нее составляли два протокола: за участие в акции 26 сентября и неповиновение милиции. Судья Октябрьского суда столицы Александр Руденко дал девушке не только сутки, но и штраф – 1350 рублей. 2 октября ее перевезли из жодинского изолятора в Барановичский. Мол, в жодинском не хватало мест.

12 октября девушке дали еще 15 суток.

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