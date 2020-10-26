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Студента БГУИР после задержания из милиции забрала «скорая помощь»

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  • 26.10.2020, 21:11
  • 9,574
Студента БГУИР после задержания из милиции забрала «скорая помощь»
фотo: Вячеслав Погорелов / "ВКонтакте"

Студенту 19 лет.

Задержанного 26 октября студента БГУИР Вячеслава Погорелова из отделения милиции забрала машина "скорой помощи". Об этом сообщает Телеграм-канал волонтёров "Списки Окрестина".

По разным сведениям, у парня или травма головы, или сломана лодыжка. Телефон Вячеслава недоступен.

Погорелову 19 лет. Он учится на третьем курсе факультета КСиС. Летом парень стал одним из 3,5 тысяч подписчиков обращения студентов и выпускников БГУИР против насилия силовиков.

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