Байден предложил свой вариант установления мира в Нагорном Карабахе 29.10.2020, 9:27

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Джо Байден

Фото: Bloomberg

Кандидат в президенты США опубликовал заявление по деэскалации в регионе.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опубликовал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, где продолжаются военные действия между Арменией и Азербайджаном, сообщает «Голос Америки».

«После провала [договоренности] о прекращении огня, о которой объявил 25 октября госсекретарь Помпео, для народа Нагорного Карабаха, который уже слишком сильно пострадал и нуждается в защите своей безопасности, назревает крупномасштабное бедствие, – сказано в заявлении Байдена. – После месяца сражений для президента Трампа давно настало время вовлечь непосредственно лидеров Армении, Азербайджана и Турции в процесс немедленной деэскалации и прекращения продвижения азербайджанских войск вглубь территории Нагорного Карабаха».

«В то время как президент Трамп превозносит на предвыборных митингах свои способности заключать сделки, – говорится далее в заявлении, – пока еще он не принял личного участия в прекращении этой войны. Администрация [Белого дома] обязана полностью выполнить, и не отказываться, от требований статьи 907 «Акта о поддержке свободы» (Freedom Support Act), остановить поток военного снаряжения в Азербайджан и призвать Турцию и Россию не подогревать конфликт поставками вооружений и, в случае с Турцией, [отправкой] наемников. Соединенные Штаты должны были бы, вместе с нашими европейскими партнерами, взять на себя лидерство в дипломатических усилиях по прекращению военных действий, и добиваться оказания [людям в зоне конфликта] международной гуманитарной помощи, чтобы прекратить страдания – именно это мы будем делать под руководством моей администрации».

Напомним, в минувшее воскресенье в Вашингтоне, при посредничестве нынешней администрации США, была заключена очередная – в общей сложности, уже третья – договоренность о прекращении огня, которая, однако, не была выполнена воюющими сторонами.

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование по поводу возобновления боевых действий, а госсекретарь Майк Помпео вновь призвал Баку и Ереван к поиску дипломатического решения.

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