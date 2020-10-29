Герои Беларуси: декан БГУИР отказалась отчислять студентов и уволилась в знак протеста 34 29.10.2020, 10:32

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Марина Лукашевич

Фото: onliner.by

Студенты благодарят Марину Лукашевич за смелый поступок.

В БГУИР декан факультета компьютерных систем и сетей Лукашевич Марина Михайловна также отказалась отчислять студентов по списку и написала заявление по собственному желанию, сообщает dev.by.

В чате ФКСиС вчера и сегодня — десятки «Спасибо!» Марине Михайловне от студентов за «смелый и принципиальный поступок». Наш источник говорит, что она не подписала приказ об отчислении порядка 30 студентов (за точность цифры он, правда, не ручается). Списки пришли из РУВД.

Марина Лукашевич написала заявление на увольнение по собственному желанию с 1 ноября.

Также стало известно, что из вуза уволился кандидат технических наук, доцент Валерий Прытков. По его словам, руководство БГУИР сообщило преподавателю, «известному своей позицией», что не продлит ему контракт, — и 26 октября тот написал заявление.

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