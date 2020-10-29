В России начался дефицит лекарств 11 29.10.2020, 12:48

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Запуск системы обязательной маркировки препаратов поверг в хаос цепочки поставок.

Две трети компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), на которую приходится 80% выпускаемых в мире лекарств, столкнулись с задержками на таможне, либо вовсе не могут ввезти в РФ свою продукцию, сообщает finanz.ru.

Более половины испытывают сложности при введении лекарств в оборот: поступление дистрибьюторам, а затем и в аптеки затягивается на неделю, а в некоторых случаях - на две.

Причина - сбои в создававшейся 5 лет системе маркировки, которую российские власти запустили 1 июля, обещая проследить каждую упаковку от производителя и импортера до конечного покупателя. Таковы результаты опроса, который AIPM провела среди своих членов 27 октября, сообщает РБК.

На данный момент на разных этапах «зависли» более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упаковок - примерно 10% объема, ежемесячного продаваемого в стране.

Проблемы, как указывает AIPM, есть с поставками как в коммерческий (аптеки), так в государственный сектор (медицинские учреждения). Речь идет в том числе о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах.

По данным НМИЦ гематологии, наблюдается дефицит 26 жизненно важных препаратов, пишут «Ведомости». В их числе - лекарства для онкологических больных. В Иркутской области есть проблемы со своевременной поставкой противоопухолевого препарата энзалутамид, Москва не получила вовремя противоопухолевые препараты ривароксабан, олапариб и дабрафениб, в Красноярском крае нарушены сроки поставки онкологического пембролизумаба.

По ряду лекарств общим объемом 4,5 миллиона упаковок задержки достигают суммарно 216 дней, подсчитали эксперты ВШЭ. «На рынке лекарственного обеспечения как в госпитальном, так и в амбулаторном сегментах именно сейчас мы наблюдаем идеальный шторм: соединение краткосрочных и среднесрочных негативных трендов и проблем», - констатирует директор Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.

У оператора маркировки, - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), - в конце сентября произошел сбой. Данные о загруженных в систему лекарствах были утрачены, и по состоянию на 11 октября только около 40% из них удалось восстановить. Позднее представитель ЦРПТ сообщил, что последствия устранены. Но уже 20 октября опять система не работала в течение 12 часов.

Аптеки в октябре столкнулись с тем, что, несмотря на наличие препаратов, некоторые из них невозможно было продать: система маркировки находилась в режиме обновления или фиксировался сбой, поставщик не подтверждал вводимую информацию и т.п.

Представители крупнейших ассоциаций фармацевтической отрасли обратились в правительство, и было решено перевести систему на «уведомительный» режим работы. Но это лишь скоропалительная попытка латания дыр по «живому организму», считает исполнительный директор AIPM Владимир Шипков. Он убежден, что наиболее приемлемый вариант работы в текущей ситуации - поэтапный ввод системы в действие.

Другая проблема - срыв госзакупок, указывают в ВШЭ: в этом году из 100 самых крупных электронных аукционов на закупку жизненно необходимых лекарственных препаратов на общую сумму 43,1 млрд рос. рублей - 94 не состоялись.

Одна из главных причин - слишком низкие, по мнению фармацевтов, закупочные цены на лекарства. К примеру, предельная цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г «Биосинтеза» - 10,1 российских рубля при себестоимости 16,46 российских рубля. Упаковку ибупрофена из 20 таблеток дозировкой 200 мг компания может продавать по цене до 12,05 российских рубля, а производство обходится в 17,21 российских рубля.

Ответом государства станет повышение цен. Ранее Минздрав объявил, что разработал проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на жизненно важные препараты. Это делается, чтобы не допустить дефицит лекарств в будущем, пояснили в ведомстве.

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