Более 3000 медиков подписали открытое письмо: они требуют провести новые выборы 7 29.10.2020, 19:46

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ФОТo: NAVINY.BY

Открытое письмо подписали известные белорусские врачи.

В списке требований – остановить насилие, освободить политзаключенных и восстановить на рабочих местах и в учебных заведениях всех уволенных/отчисленных по политическим мотивам.

Как сообщает Телеграм-канал «Белые халаты», открытое письмо подписали доктор медицинских наук, профессор, пластический хирург Владимир Подгайский и кандидат медицинских наук, доцент, кардиохирург Алексей Островский.

Ранее требования поддержали известные врачи: Александр Мрочек, Александр Савченко, Лиана Шестакова, Никита Соловей, Елена Руцкая, Юрий Занько и другие.

Подписать открытое письмо приглашают всех работников системы здравоохранения.

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