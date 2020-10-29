Более 3000 медиков подписали открытое письмо: они требуют провести новые выборы

Более 3000 медиков подписали открытое письмо: они требуют провести новые выборы7
- 29.10.2020, 19:46
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Открытое письмо подписали известные белорусские врачи.
В списке требований – остановить насилие, освободить политзаключенных и восстановить на рабочих местах и в учебных заведениях всех уволенных/отчисленных по политическим мотивам.
Как сообщает Телеграм-канал «Белые халаты», открытое письмо подписали доктор медицинских наук, профессор, пластический хирург Владимир Подгайский и кандидат медицинских наук, доцент, кардиохирург Алексей Островский.
Ранее требования поддержали известные врачи: Александр Мрочек, Александр Савченко, Лиана Шестакова, Никита Соловей, Елена Руцкая, Юрий Занько и другие.
Подписать открытое письмо приглашают всех работников системы здравоохранения.