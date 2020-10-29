Прогноз The Economist улучшил прогноз Байдена на победу в выборах президента США 6 29.10.2020, 22:15

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ДЖО БАЙДЕН

ФОТО: GETTY IMAGES

Аналитики журнала прогнозируют уверенную победу бывшего вице-президента.

За пять дней до назначенной даты выборов президента США, журнал The Economist в своем прогнозе дает кандидату от Демпартии Джо Байдену 95% шансов на победу в коллегии выборщиков и более 99% на победу во всеобщем голосовании. Данные свежих опросов от либеральных и консервативных служб показывают уверенное преимущество Байдена над президентом США Дональдом Трампом, который будет баллотироваться от Республиканской партии.

Анализ данных опросов, экономики и демографических показателей для прогнозирования выборов в США в 2020 году показывает, что Байден может набрать 350 голосов выборщиков. Это на три больше, чем в начале августа, и на 19 голос больше, чем в начале лета.

Для победы на выборах президента кандидату необходимо набрать 270 голосов из 538. И шансы Байдена только увеличиваются. Трампу прогнозируют 188 голосов коллегии. Трампу дают всего пять процентов на победу в коллегии выборщиков и меньше одного процента на победу в общенациональном голосовании.

С весны у бывшего вице-президента было статистически значимое преимущество во всех качественных национальных опросах.

Хотя в конечном итоге результат выборов будет определен на основании результатов в масштабе штатов, которыми руководствуется Коллегия выборщиков, лидерство Байдена в национальном масштабе шире, чем у любого кандидата в президенты за более чем два десятилетия в последние дни кампании.

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