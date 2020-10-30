Дешевый ОМОН 21 Ирина Халип

30.10.2020, 10:32

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Ирина Халип

Продавать, кроме сослуживцев, им больше нечего.

Каратель, помни: ты стоишь дешево. Разоблачить тебя – дело нескольких часов, а то и минут. Просто знай это. И задумайся, даже если ты никогда прежде этого не делал.

Белорусы обошлись без всяких фондов помощи, без координаторов и без подачи заявок. Никакой бюрократии. Просто в ту ночь, когда ОМОНовский урод ворвался в квартиру на Орловской, в одном из интернет-сообществ буквально через пять минут после того, как видео из квартиры распространилось в Сети, кто-то написал: заплачу 200 долларов за личные данные этого машущего палкой неандертальца. Другой предложил добавить сотню, третий – две сотни, четвертый – три. И еще пара человек присоединилась. Так и собрали за двадцать минут 1400 долларов. А через три часа имя, фамилия, мобильный телефон, профиль в соцсетях и данные жены того ОМОНовца уже бродили по Интернету. Причем сдали его свои же – те, что рядом палкой махали, в сцепке против белорусов стояли, бегали с воплями по улицам, пугая детей, и бухали по-черному после акций протеста. Возможно, даже называя друг друга братишками или еще какой-нибудь сентиментальной ерундой.

Теперь мы знаем: цена этого бескорыстного товарищества, этой боевой дружбы, этой цеховой солидарности – 1400 долларов. И то завышенная. Потому что уж очень быстро и бурно отреагировали люди на ту бойню на Орловской. Но не сомневаюсь: если бы после первого предложения 200 долларов не последовали другие - добавить еще денег к первоначальному лоту, - то гражданин Таляренок был бы «слит» и за двести баксов. Сумма для них не так уж важна.

Действительно, куда может потратить деньги ОМОНовец? На водку и шашлыки на природе - ну не о Флоренции же они мечтают. А на «поляну» и зарплаты хватает. Предел мечтаний – домик на природе, но теперь и эта мечта слишком опасна: вот был у Балабы домик, да весь вышел. Сгорел почему-то. Даже городская квартира, ради которой идут служить в ОМОН, и та перестает соответствовать формуле «мой дом – моя крепость». Вот расписали же стены в доме того же Балабы с указанием квартиры, в которой живет каратель. И с каждым из них произойдет то же самое. Так что безопаснее сидеть в общаге в Уручье. Правда, тогда вообще непонятно, куда девать деньги, полученные за передачу личных данных боевого товарища заинтересованным лицам. Впрочем, это не ради будущих трат делается.

Помню, как летом 2011 года, выйдя из-под стражи, я позвонила мужу сокамерницы. Лена уже почти год сидела в СИЗО. Я рассказала ее мужу все, что знала о ее уголовном деле. «Да дело я читал, - сказал он. – Купил у ее же следака флешку со всеми материалами дела за три тысячи баксов».

Следак тот брал, конечно, не по-омоновски, - подороже. Так ведь там не один человек фигурирует, а много – и оперативники, которые с сокамерницей «работали», и прокуроры, которые ей продлевали сроки содержания под стражей, и государственные чины, которые давали против нее показания (эти вообще в протоколах с адресами и телефонами). То есть приличная база данных ушла из КГБ за три тысячи долларов.

Все дело в том, что жадность и продажность – их генетический код. Гэбэшный следак торгует уголовными делами не потому, что на хлебушек не хватает: просто он жаден и продажен. ОМОНовец, не задумываясь, расскажет всем желающим имя и адрес сослуживца не потому, что хорошие деньги предложили, а потому, что для него это естественно – предавать и продавать. А продавать, кроме друзей, больше и нечего. Так что друзья и товарищи быстро становятся товаром. Причем весьма дешевым: это в ту ночь щедрые белорусы приличную сумму за несколько минут собрали, но даже если бы они предложили вдесятеро меньше – все равно, не этот, так другой охотно поделился бы информацией. И делятся. Скоро будут друг друга локтями и палками расталкивать, чтобы первыми успеть продать информацию и получить пару купюр на пропой.

И это очень хорошо, что все они не имеют ни принципов, ни убеждений, ни знаний хоть о чем-нибудь. Больше не нужно взламывать базы данных и снимать с карателей балаклавы с помощью компьютерных программ: сами придут и будут друг с друга срывать те балаклавы так остервенело, как сроду дубинками не махали. Нам осталось лишь немного подождать – без лишних усилий.

Так что помни, каратель: ты стоишь недорого. Но пока не все списки составлены, у тебя остается шанс. Так что поторопись сдать сослуживца, пока он не сдал тебя первым.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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