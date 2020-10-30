Что сейчас нельзя ввозить в Беларусь и почему на разных пунктах пропуска разные правила? 1 30.10.2020, 10:55

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Фото: onliner.by

Таможня рассказала про «бестоварный» въезд.

Читатели периодически сообщают «Онлайнеру» о проблемах со ввозом товаров в Беларусь. Люди пишут о том, что им приходится выбрасывать или оставлять на нейтральной территории не только электроприборы и трубки обоев, но даже продукты, которые они везли по норме. Журналисты обратились в таможню с официальным запросом.

Вот какие вопросы их интересовали:

С какого времени усилен таможенный контроль для въезжающих в Беларусь?

Каким образом сейчас проверяют приезжающих белорусов?

Какие товары запрещены для ввоза в Республику Беларусь на данный момент?

При каких условиях и на основании каких нормативных правовых актов въезжающих разворачивают на границе?

Как гражданин, планирующий въезд в Республику Беларусь, может подготовиться к прохождению таможенного контроля? На какие документы опираться, чтобы пересечение границы не оставило негативных последствий?

Согласно историям читателей, которые обращаются в редакцию, в различных пунктах пропуска существуют разные условия провоза товаров: например, в одном можно беспрепятственно провозить продукты питания, в другом — нет. Как это можно объяснить?

Что ответил ГТК. Журналисты приводят ответ целиком

«Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в соответствии с поставленными в обращении ООО „Онлайнер“ вопросами сообщает следующее.

По 1—3-му вопросам:

С учетом сложившейся обстановки на границе Евразийского экономического союза белорусская таможня усилила операции таможенного контроля, в том числе в отношении физических лиц, перемещающих через таможенную границу товары.

С целью пресечения попыток перемещения запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования на основании использования системы анализа и управления рисками проводятся необходимые проверочные мероприятия и принимаются соответствующие решения.

Данные подходы соответствуют нормам международного права и национальному законодательству о таможенном регулировании.

Перечень товаров, запрещенных ко ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, определен в приложении №1 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 «О мерах нетарифного регулирования».

По 4—6-му вопросам:

Таможенные органы Республики Беларусь при совершении таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС, руководствуются международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, и законодательством Республики Беларусь о таможенном регулировании.

Особенности правового регулирования таможенных отношений, связанных с перемещением товаров для личного пользования физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь, установлены указом президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 года №360 «О перемещении товаров для личного пользования».

Решение об отнесении перемещаемых физическими лицами товаров к товарам для личного пользования принимается должностным лицом таможни непосредственно при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС в зависимости от количества и характера ввозимых товаров, частоты пересечения физическим лицом таможенной границы ЕАЭС, обстоятельств и целей поездки.

В случае неотнесения товаров к товарам для личного пользования они могут быть помещены под таможенные процедуры либо вывезены за пределы таможенной территории ЕАЭС. Если физическое лицо не совершает указанных действий, такие товары подлежат задержанию таможенными органами в установленном порядке».

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