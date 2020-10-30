Белорусские студенты массово выходят на акции протеста 1 30.10.2020, 13:46

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Фото: «Наша Ніва»

Учащиеся собираются у главных корпусов своих вузов.

Сегодня - пятый день Национальной забастовки и 82-й день безостановочных протестов против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

Белорусские студенты массово выходят на акции протеста возле главных корпусов своих вузов.

Сайт Charter97.org публикует обзор самых важных студенческих протестов за сегодня:

Выпускники разных лет и факультетов пришли поддержать студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

На массовую акцию вышли и студенты БГУКИ.

Во внутреннем дворике Академии искусств собралось более ста человек. Они требуют восстановить студентов.

Акция проходит у входа в Академию искусств. Проезжающие машины активно сигналят.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

На акцию вышли студенты факультета журналистики Белорусского государственного университета (БГУ).

Массовая акция проходит возле главного входа в Белорусский национальный технический университет (БНТУ).

Акция солидарности проводят студенты Международного университета «МИТСО».

Родители и выпускники Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) пришли поддержать массовую акцию студентов.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Студенты Белорусского государственного экономического университета вышли на марш солидарности.

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