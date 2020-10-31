«Каждый раз принимаются индивидуальные решения по въезду в Беларусь» 2 31.10.2020, 8:55

4,704

Фото: «Радыё Свабода»

Что происходит на белорусско-польской границе?

Журналисты «Радыё Свабода» съездили на пограничный переход «Брузги-Кузница» и посмотрели, что там происходит после закрытия границы. Выехать из Беларуси не рисковали: на границе не дали гарантий, что пустят домой.

Днем 30 октября белорусско-польская граница еще более пуста, чем последние полгода - с начала эпидемии коронавируса, когда из-за принудительного карантина многие потеряли работу или источник дополнительной прибыли. Стоит несколько фур, проезжают редкие легковушки.

Накануне белорусы стали сообщать, что не могут въехать на территорию Беларуси. Примерно четыре часа граница была закрыта. Потом люди все же попали домой.

Двери в офис страховых компаний закрыты на замок. Висит объявление, что следует постучать, чтобы открыли. Посетителей мало.

Фото: «Радыё Свабода»

«За день зашел один человек», - говорит страховой агент.

Очереди в Польшу исчезли еще в марте. Граница временно ожила в августе-сентябре, когда ослабили карантинные меры, а за день можно было съездить в Кузницу и вернуться. Тогда пригодились и велосипеды, которые сейчас снова стоят перед пограничным переходом.

Фото: «Радыё Свабода»

«Когда вернулся обязательный карантин, граница снова опустела. А после вчерашнего — совсем никого», - объясняет агент страховой компании»

Зарплаты за полгода у них упали более чем наполовину. Десять клиентов за день — уже роскошь. Закрыт магазин, где продавали популярные в Польше белорусские сигареты.

Фото: «Радыё Свабода»

На переход въезжает черный Mercedes Benz, его быстро пропускают. За ним подкатывает Volkswagen Touareg с большим количеством нулей на номерном знаке. После беседы с пограничником разворачивается и уезжает, но через какое-то время возвращается и успешно пересекает границу. Пропускают туда и частный микроавтобус.

Фото: «Радыё Свабода»

Однако пограничник, который первым встречает транспорт, не готов обещать, что водитель и пассажиры вернутся на родину в ближайшее время — слишком быстро все меняется.

Фото: «Радыё Свабода»

«Вы понимаете, каждый раз принимаются индивидуальные решения по въезду в Республику Беларусь. Мало что, все поменяется. Поэтому я ничего не могу сказать. На данный момент пропускают», - объясняет он.

Фото: «Радыё Свабода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».