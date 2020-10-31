В Беларуси выросло число должников в ФСЗН 3 31.10.2020, 21:20

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Среди них — профсоюз, воинская часть, госСМИ и казино.

В Беларуси продолжает расти число организаций и индивидуальных предпринимателей, за которыми числится задолженность по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения. На начало октября их насчитывалось около 1040 (на начало июля их было почти 1000). Это организации и ИП, у которых задолженность превышает 100 рублей, сообщается на сайте ФСЗН. Среди должников значатся строительные компании, льнозаводы, райагросервисы, мясокомбинаты, профсоюз, футбольные клубы, воинская часть, районная газета и казино. Суммы задолженности ФСЗН «засекретил», пишет tut.by.

У властей не первый год не получается решить проблему со взносами. Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.

В тексте указаны данные, обнародованные ФСЗН на 1 октября этого года. На сегодня некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а некоторые — нарастить.

Какие организации значатся среди должников в ФСЗН

Среди должников значатся войсковая часть 44 540 в Жодино, редакция районной газеты «Край смалявiцкi», казино «Журавинка» (ООО «Принцесс Журавинка»), первичная профсоюзная организация Брестского электромеханического завода Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ».

Задолженность перед ФСЗН числится также за льнозаводами (ОАО «Воложинский льнокомбинат», ОАО «Миорский льнозавод», ОАО «Лиозненский льнозавод», «Поставский льнозавод»), райагросервисами (ОАО «Березинский райагросервис», ОАО "Вилейский райагросервис"), футбольные клубы («Городея», футбольный клуб «Смолевичи»).

Среди должников немало строительных организаций. Среди них — Оршанский комбинат строительных материалов, специализированная передвижная механизированная колонна № 27 г. Полоцка, Зельвенская МПМК-148, Мостовская МПМК-155, Барановичское монтажное управление ОАО «Белсантехмонтаж-2», Барановичская СПМК-2, строительный трест № 8 в Бресте (а также отдельные филиалы), филиал «ЭМУ-6» ОАО «Белэлектромонтаж», строительный трест № 13 в Бобруйске.

В число должников также попали такие организации, как трикотажная фабрика «Ареола», Брестский электромеханический завод, «Брестсельмаш», ДЭП г. Бобруйска, Бобруйский завод железобетонных конструкций, Березинский районный комбинат бытового обслуживания, Березинское ЖКХ, Березинский мясокомбинат, «ЖодиноЖилТеплоСервис», экспериментальная база «Любанская», Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Гродненский масложировой комбинат, «Приграничный», «Мозырьсельмаш», Витебский учебно-курсовой комбинат подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, Витебская областная ассоциация фермеров, речной порт Бреста.

За некоторыми представительствами иностранных компаний в нашей стране также числятся долги перед ФСЗН. Среди них — представительство «Научно-производственная компания «Композитные путевые системы» (Россия), представительство ЗАО «ТЭП-Холдинг» (Россия).

Примечательно, что среди должников в ФСЗН хватает организаций, которые проходят процедуру банкротства или уже признаны банкротами. Среди них, к примеру, — госпредприятие «Ошмянская Ясная Поляна».

В каких регионах больше всего должников, а в каких — меньше всего

Больше всего должников по взносам в ФСЗН на начало октября было в Минской области — 310, а меньше всего — в Гродненской (34). Для сравнения: в Брестской области — 159, в Витебской — 154, в Гомельской — 61, в Могилевской — 140, в Минске — 185. Всего — 1043.

Напомним, из списка должников по Витебской области ранее исчезли самые злостные неплательщики благодаря президентскому указу № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Документом предоставили организациям рассрочку погашения задолженности по платежам в бюджет фонда.

Уточним, что именно сельхозпредприятия Витебской области были на начало года в лидерах по сумме задолженности взносов в ФСЗН. Так, унитарное предприятие «Мерецкие» в Глубокском районе на 1 января задолжало 1 миллион 441,2 тысячи рублей, а ОАО «Глубокский комбикормовый завод» — 1 миллион 154,3 тысячи рублей. Сейчас этих организаций нет в списке должников на сайте ФСЗН.

Как ФСЗН «засекретил» данные по суммам задолженности

Ранее ФСЗН перестал публиковать на сайте размер «просрочки» по страховым взносам по конкретным предприятиям, а размещал только список должников и общую сумму задолженности. Теперь, судя по данным на сайте фонда, не указывают и общую сумму задолженности. Данные по суммам задолженности важны для того, что по ней можно ориентироваться, насколько критична ситуация на предприятии со взносами в ФСЗН. К примеру, если это 110 рублей, то это может говорить, к примеру, о том, что на предприятии незначительные недоплаты и проблема не хроническая, а если задолженность исчисляется сотнями тысяч рублей (или больше миллиона, как ранее было у некоторых организаций), то работникам не помешало бы озадачиться выяснением того, уплачиваются ли взносы конкретно за него, чтобы не потерять часть пенсии. Однако в ФСЗН по-прежнему «засекречивает» эти сведения.

Для того чтобы узнать, уплачивает ли наниматель взносы в ФСЗН, можно обратиться в территориальное управление ФСЗН.

Чем грозят работникам долги организаций перед ФСЗН

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняли специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН ранее отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно, и части пенсии».

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