Ученые выяснили, почему у неандертальцев был плоский череп, а у современных людей - круглый 8 6.10.2020, 10:42

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Ответ был найден совершенно случайно.

На помощь археологам в решении вопроса о том, почему у ближних предков человека неандертальцев была странная форма черепа, имевшая вытянутость с задней стороны, совершенно случайно подоспели генетики, сообщает lenta.ua.

Впервые череп неандертальца был обнаружен в 1860 году и сразу удивил своей необычной формой. Отличался от черепа современного человека тем, что имел форму мяча предназначенного для игры в регби. Ученые сразу задались вопросом почему же наши предки, проживавшие в ледниковый период, имеют такие различия в строении черепов.

В настоящий момент ученым удалось установить гены, способные объяснить происходящее. Путем анализирования следов ДНК древних предков, было установлено два типа генов, которые способны изменить шаровидную форму черепа у современного человека. Также установлена способность генов оказывать влияние на структуризацию мозга, которая в большей степени влияет на форму черепа.

Если посмотреть на новорожденного, то его череп будет иметь незначительное удлинение, схожее с формой черепа неандертальца. Но в течение первого года жизни мозг увеличивает свой размер практически в двое, тем самым придавая шарообразную форму костей головы. Для изучения генетических различий, ученые провели МРТ чуть более 4 тысяч человек, по результатам которых им удалось выявить два гена, присущие неандертальским. Это гены: UBR4 отвечающий за развитие нервных окончаний и PHLPP17, контролирующий миелиновые оболочки, расположенные рядом с нервными окончаниями.

Снижение уровня активности UBR4, говорит о неандертальской наследственности, в результате происходит уменьшение слоя белковой оболочки нейронов, расположенных в мозжечке. Это свидетельствует о большом количестве отличий соединения нейронов друг с другом. Все эти изменения сказываются на работе мозжечка, в свою очередь регулирующего речевую и двигательную способности. Однако, такие гены неспособны оказывать достаточно сильное воздействие на человека, так как мозг контролирует огромное число остальных генов.

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