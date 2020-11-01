ЦИК Грузии заявил о победе правящей партии на выборах в парламент
- 1.11.2020, 8:41
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Подсчитано более 50% бюллетеней.
На выборах в однопалатный парламент Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Это следует из предварительных результатов, опубликованных Центральной избирательной комиссией в ночь на воскресенье, 1 ноября, после подсчета 50,45 процента бюллетеней. По оценке ЦИК, она набрала 49,98 процента голосов избирателей, сообщает dw.com.
Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили поздравил сторонников с победой на выборах, не дожидаясь предварительных официальных данных и ссылаясь на экзитполы.
Оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД) поддержали 25,42 процента проголосовавших, показывают данные ЦИК. "Европейская Грузия - движение за свободу" получила 3,82 процента голосов, а пророссийская партия "Альянс патриотов" - 3,29 процента. Всего однопроцентный избирательный барьер на момент публикации преодолевали 9 партий.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, с 2004 по 2015 годы являвшийся лидером ЕНД, назвал итоги парламентских выборов триумфом грузинских оппозиционных сил. Он считает первоочередной задачей формирование правительства национального единства с другими оппозиционными партиями. Саакашвили добавил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.
Парламент Грузии состоит из 150 депутатов, которых избирают на четыре года.