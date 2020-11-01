Доллар подскочил: что будет с курсами валют в первую неделю ноября? 3 1.11.2020, 10:10

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В последние три дня объемы торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже резко сократились.

Третий день подряд в Беларуси фиксируется серьезный рост курса доллара. С начала недели он вырос на 3,75%. Однако с каждым днем прослеживается очень интересная тенденция. Максимальный прирост был в среду, 28 октября. В четверг он замедлился, в пятницу стал еще меньше, сообщает infobank.by.

Это означает, что рост стоимости американской валюты постепенно сходит на нет. Кроме того, в последние три дня объемы торгов сильно сократились:

28 октября — 24 млн

29 октября — 42,7 млн

30 октября — 34,7 млн

— по трем валютам: доллар, евро, российский рубль — в эквиваленте.

Напомним, обычный объем дневных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже находится в районе 55-70 млн долларов в эквиваленте. Получается, что дорогая валюта банкам не особенно нужна.

На ситуацию с валютами в Беларуси оказывает влияние российский рубль, который на прошедшей неделе также сильно подешевел. В частности, 30 октября на Московской бирже доллар прибавил 46,24 копейки и вырос до 79,3323 российского рубля. Но… после этого начал дешеветь несмотря на конец недели. Одним словом, ситуация с долларом в РФ не такая однозначно плохая, как может показаться на первый взгляд.

Но вернемся в Беларусь, за неделю с 26 по 30 октября:

доллар прибавил 3,75% к стоимости, достигнутой в прошлую пятницу, 23 октября

евро 2,49%

российский рубль 0,23%

Что нас ждет после выходных?

Похоже, потенциал роста курса американской валюты исчерпан. На следующей неделе начнется его коррекция:

слабая в начале недели, когда будут сильны страхи перед возможной победой Байдена на выборах в США

более сильная в конце следующей недели, когда эти страхи не оправдаются.

К 6 ноября можно ожидать возврата курса доллара в РФ к показателю 78 RUB, а в Беларуси к 2,6 BYN за доллар. Евро подешевеет чуть сильнее.

Как изменились курсы валют на торгах БВФБ 30 октября?

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 октября выглядят следующим образом:

курс доллара вырос на 0,0088 (+0,34%), до 2,6352 белорусского рубля

курс евро упал на 0,0062 (-0,20%), до 3,0778 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0016 (+0,05%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3290 белорусского рубля, за сотню

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