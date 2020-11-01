Белорусский офицер: Как только мы получим преступный приказ, оружие будет обращено против Лукашенко 2 1.11.2020, 13:34

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Фото: «Наша Ніва»

Подавляющее большинство военнослужащих с народом

Telegram-канал «Баста!» публикует обращение белорусского офицера.

- Уважаемые сограждане, обращается к вам офицер Вооруженных Сил, - пишет офицер. - В адрес военных часто звучат упреки в молчаливом содействии режиму Лукашенко. Еще нас приравнивают к милиции. Это неправильно.

Знайте, подавляющее большинство военнослужащих с народом. Главная наша задача - защита государства от внешнего вооруженного посягательства. Сейчас гнев негодования закипает в большинстве из нас, но мы не можем выйти с оружием на улицы, чтобы отомстить за произвол и преступные действия милиции и ОМОН, покровительство власти. Ведь это будет уже называться военным переворотом. Участие отдельных военнослужащих в мирных акциях приводит к их увольнениям. А нам нужны единомышленники в строю.

Лукашенко не привлекает войска к разгону мирных граждан, потому что знает, что как только мы получим преступный приказ, сразу все наше оружие будет обращено против него самого и режим падет за сутки. Не помогут милиции, ОМОН, ВВ, ни численность, ни умение работать толпой против безоружных граждан. Армия против своего народа воевать не будет. Мы вместе! Жыве Беларусь!

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