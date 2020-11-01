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Синоптики: До +12°С ожидается в Беларуси 2 ноября

  • 1.11.2020, 17:57
Синоптики: До +12°С ожидается в Беларуси 2 ноября

Завтра будет облачно.

Преимущественно без осадков, туман в отдельных районах и до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 ноября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку местами возможны небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса ниже нуля до 5 градусов тепла, по юго-востоку - до 7, днем воздух прогреется до 6-12 градусов тепла.

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