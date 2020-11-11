Египтологи разгадали тайну мумий, найденных еще в 1615 году 2 11.11.2020, 14:10

8,565

Компьютерная томография указала на интересную деталь.

В 1615 году в некрополе Саккара в Египте были найдены необычные гробницы. В отличие от других мумий, которых хоронили в гробах, найденные мумиии лежали на деревянной доске, а их тела были завернуты в ткань и саван, который был покрыт гипсом и лепниной с портретами усопших. Спустя 400 лет ученым наконец-то удалось заглянуть внутрь и узнать, кто же завернут в эти ткани, пишет «Популярная механика».

Мумии были обнаружены итальянским исследователем Пьетро делла Валле в 1615 году. Две из них он забрал с собой, а третью оставил в Египте, где она до сих пор является музейным экспонатом. Судьба мумий, привезенных в Европу, оказалась не такой простой. За 400 лет они сменили множество владельцев и сильно истрепались. В конце концов, мумии попали в Дрезденскую государственную коллекцию произведений искусства в Германии, где в конце 1980-х годов их подвергли рентгенографии, которая, увы, не смогла показать много.

Компьютерная томография (КТ), которую провели сосвсем недавно, оказалась более «продуктивным» методом. КТ показала, что тела принадлежали мужчине (25 — 30 лет), женщине (30 — 40 лет) и юной девушке (17 — 19 лет), которые предположительно умерли в поздний римский период (30 год до н. э. — 395 год н. э.). Все трое были погребены с личными предметами. Интересно, что одна из мумий была погребена без извлечения внутренних органов.

Рост мужчины был 163 сантиметра, у него было два непрорезавшихся зуба и несколько кариозных полостей (пространства внутри зубов, которые формируются вследствие кариеса). Некоторые из его костей были сломаны. Хотя мозг мужчины не сохранился, нет никаких доказательств того, что он был удален через нос. Также, скорее всего, не использовались бальзамирующие средства. Ученые полагают, что мужчину просто завернули в ткань и раскрасили.

Женщина была ростом 151 сантиметр. У нее был обнаружен прогрессирующий артрит. А вот у молодой девушки, которая была ростом 156 сантиметров, ученые нашли доброкачественную опухоль в позвоночнике, известную как гемангиома.

Мозг взрослой женщины, как и мужчины, не сохранился, но ученые обнаружили этот орган у подростка. Мозг сильно уменьшился, но его все еще можно было идентифицировать. Другие внутренние органы молодой девушки также присутствовали.

«Мы совершенно уверены, что у этих мумий не было никакого удаления мозга или внутренних органов», — говорит сказала Стефани Зеш, автор работы. «Вероятно, что они сохранились только за счет обезвоживания с использованием смеси натрона». Как сообщают ученые, раньше натрон (соль из карбоната натрия и бикарбоната натрия) часто использовался для того, чтобы высушить тело мумии и сохранить его как можно дольше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».