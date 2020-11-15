Бункер у Путина — так себе 7 Эль Мюрид

15.11.2020, 10:15

9,977

Глава РФ сидит в подвале уже девять месяцев.

Бункер у Путина, скажем прямо, так себе. Крашеная фанерка, хлипенькая дверка, изолента и меблишка из Икеи. Сидит он в подвале, между прочим, уже 9 месяцев. Нормальная женщина за это время полноценного налогоплательщика Путину производит, а ему даже кабинетик не потянули смастерить.

Это все больше похоже на какой-то предбанник, дальше которого вообще никого не пускают. Что вполне возможно - паранойя - штука безбрежная.

ПС. У его коллеги в 45 все было как-то посолиднее. Хотя бы на бетон в пару метров не поскупился. Хотя, наверное, тут тоже хотели, но по привычке украли всё ещё на этапе проектирования.

Эль Мюрид, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».