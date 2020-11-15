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Бункер у Путина — так себе

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  • Эль Мюрид
  • 15.11.2020, 10:15
  • 9,977
Бункер у Путина — так себе

Глава РФ сидит в подвале уже девять месяцев.

Бункер у Путина, скажем прямо, так себе. Крашеная фанерка, хлипенькая дверка, изолента и меблишка из Икеи. Сидит он в подвале, между прочим, уже 9 месяцев. Нормальная женщина за это время полноценного налогоплательщика Путину производит, а ему даже кабинетик не потянули смастерить.

Это все больше похоже на какой-то предбанник, дальше которого вообще никого не пускают. Что вполне возможно - паранойя - штука безбрежная.

ПС. У его коллеги в 45 все было как-то посолиднее. Хотя бы на бетон в пару метров не поскупился. Хотя, наверное, тут тоже хотели, но по привычке украли всё ещё на этапе проектирования.

Эль Мюрид, «Фейсбук»

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