«Белые халаты» объявили о массовом увольнении медиков через 30 дней 71 16.11.2020, 14:22

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Терпение врачей лопнуло.

- Мы, врачи, медицинские сестры и работники медицинских учреждений Беларуси объявляем о массовом, коллективном увольнении! - пишет телеграм-канал «Белые халаты».

В атмосфере беспрецедентной лжи, беззакония и репрессий со стороны властей по отношению к людям, мы не имеем больше моральных сил оставаться в прежнем формате призывов к здравомыслию в видеообращениях и подписях.

Мы поступаем так для народа Беларуси в надежде, что нас услышат. Услышат заводчане, учителя, машинисты метро и поездов, водители общественного транспорта.

Нет более угнетающего чувства, чем чувство бессилия и беспомощности, и все что мы можем сделать - это увольнение, так как бастовать мы не можем.

Пришло время нашего голоса и другого способа быть услышанными у нас не осталось! Но мы увольняемся, поскольку бастовать не имеем права.

Тех, кто решил уволится уже много.

В течении этой недели (16.11-22.11) мы общаемся с коллегами, несем заявления на увольнение и громко заявляя об этом социальных сетях. Увольняемся по ТК через 30 дней. За это время у государства и администрации будет время, чтобы так или иначе разрешить этот вопрос.

Пойти на выполнение народных требований, или могут тоже штрехейбрехеров пригласить работать, ведь, как нам говорят, все мы легко заменяемы… даже в период пандемии.

Коллегам из числа тех, кто не может уволиться по объективным причинам и молодым специалистам, предлагается итальянский вариант:

- не работать без надлежащих условий труда (мы имеем права требовать от работодателя регулярно обновляемые СИЗы, ежедневную смену рабочей одежды, лимитированный рабочий день, нормированное кол-во пациентов),

- переходить на одну ставку или меньше;

- выдавать больничные листы и льготные рецепты, исходя из нужд пациента, а не лживой статистики;

- лечить пациентов в стационаре столько, сколько необходимо для его выздоровления, а не сколько запланировано;

- подавать для отчётности только реальные данные.

И это далеко не все, что мы в силах сделать!

Наших коллег избивают и задерживают на улицах при оказании медицинской помощи! Сажают в тюрьму за оказание медицинской помощи! Штрафуют и унижают за проявление солидарности!

Насколько мы ценим свой «белый халат», чтобы это просто оставить без внимания и дальше продолжать работать, делая вид что ничего не происходит?

Требования известны, под ними подписалось почти 5 тысяч медиков.

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