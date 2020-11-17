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Неожиданные следы коронавируса обнаружили за полгода до пандемии

  • 17.11.2020, 10:29
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Неожиданные следы коронавируса обнаружили за полгода до пандемии

Открытие совершили итальянские ученые.

Итальянские ученые сообщили, что они обнаружили антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах крови, выделенных у бессимптомных пациентов еще в сентябре 2019 года, за полгода до масштабного распространения патогена. По словам исследователей, неожиданные результаты указывают на то, что пандемия могла начаться гораздо раньше, чем считают специалисты ВОЗ. Научная работа опубликована в SAGE journals (перевод — lenta.ru).

Ученые выявили антитела к пандемическому коронавирусу у 111 из 959 человек, которые прошли скрининговое обследование рака легких в период с сентября 2019 года по март 2020 года. 14 процентов случаев выявления пришлись на сентябрь 2019 года, а более 30 процентов — на вторую неделю февраля 2020 года. При этом более 50 процентов пациентов с антителами к рецептор-связывающему домену (RBD) S-белка коронавируса были обнаружены в Ломбардии, области на севере Италии.

По словам специалистов, результаты демонстрируют странную циркуляцию вируса среди бессимптомных лиц в Италии за несколько месяцев до того, как в стране был идентифицирован первый пациент.

В то же время обнаружение антител к коронавирусу у тех, кто не болел COVID-19, не является исключительным случаем. Например, известно, что антитела к SARS-CoV-2 могут появиться у инфицированных родственным вирусом, вызывающим обычную простуду. Также имеются данные о том, что антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, также присутствуют в организме переболевших SARS в 2003 году. Однако специфические антитела, которые нацелены на RBD, у пациентов, не контактировавших с пандемическим коронавирусом, до сих пор не выявлялись.

Для подтверждения выводов итальянских ученых необходимо провести дополнительные исследования и доказать, что антитела к RBD S-белка не могут возникать в результате развития кросс-иммунитета под воздействием родственных вирусов, а также исключить вероятность загрязнения образцов.

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