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Крупнейший профсоюз Великобритании призвал к новым выборам в Беларуси

  • 18.11.2020, 13:51
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Крупнейший профсоюз Великобритании призвал к новым выборам в Беларуси
Гейл Картмелл
Фото: TUC

Международное профсоюзное сообщество — на стороне протестующих в Беларуси.

Без преувеличения, все мировое сообщество продолжает следить за ситуацией в нашей стране. В 100-й день белорусской революции президент Конгресса профсоюзов Великобритании (TUC), который объединяет 5,5 млн рабочих и 65 профсоюзов, выразила слова поддержки всему белорусскому обществу. Президент организации Гейл Картмелл (Gail Cartmail) обратилась от имени всех профсоюзных активистов Великобритании.

Она потребовала освободить всех лидеров рабочего движения в Беларуси, всех гражданских активистов, а также поддержала белорусский народ в стремлении провести честные и открытые выборы под контролем международных наблюдателей.

«Желаем вам успехов в вашей борьбе, и верим в вашу победу! Международное профсоюзное сообщество вас поддерживает. Приветствуем вас из Великобритании! Желаем вам мужества и веры», — заявила Гейл Картмелл.

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