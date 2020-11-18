Крупнейший профсоюз Великобритании призвал к новым выборам в Беларуси 18.11.2020, 13:51

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Гейл Картмелл

Фото: TUC

Международное профсоюзное сообщество — на стороне протестующих в Беларуси.

Без преувеличения, все мировое сообщество продолжает следить за ситуацией в нашей стране. В 100-й день белорусской революции президент Конгресса профсоюзов Великобритании (TUC), который объединяет 5,5 млн рабочих и 65 профсоюзов, выразила слова поддержки всему белорусскому обществу. Президент организации Гейл Картмелл (Gail Cartmail) обратилась от имени всех профсоюзных активистов Великобритании.

Она потребовала освободить всех лидеров рабочего движения в Беларуси, всех гражданских активистов, а также поддержала белорусский народ в стремлении провести честные и открытые выборы под контролем международных наблюдателей.

«Желаем вам успехов в вашей борьбе, и верим в вашу победу! Международное профсоюзное сообщество вас поддерживает. Приветствуем вас из Великобритании! Желаем вам мужества и веры», — заявила Гейл Картмелл.

.@The_TUC President @gailcartmail sends this #BelarusSolidarity message to @bkdp1, all workers & activists on the 100th day of protest. We stand with you &

demand your voices are heard & your political choices are respected without fear of violence & repression. ✊🏻✊🏼 @ituc pic.twitter.com/bD4oYuYMhA — TUCGlobal (@TUCGlobal) November 17, 2020

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