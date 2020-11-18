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Во всей Беларуси ввели обязательный масочный режим

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  • 18.11.2020, 16:20
  • 8,474
Во всей Беларуси ввели обязательный масочный режим

Где теперь обязательно носить маску?

Как стало известно сайту Charter97.org, сегодня по всей стране ввели обязательный масочный режим. Последние районы «закрылись» сегодня в Могилевской и Гродненской областях.

Теперь маски обязаны носить не только работники, но и посетители всех минских объектов.

Носить маску теперь обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.

Руководителей организаций всех форм собственности обяжут принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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