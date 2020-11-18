Во всей Беларуси ввели обязательный масочный режим 32 18.11.2020, 16:20

8,474

Где теперь обязательно носить маску?

Как стало известно сайту Charter97.org, сегодня по всей стране ввели обязательный масочный режим. Последние районы «закрылись» сегодня в Могилевской и Гродненской областях.

Теперь маски обязаны носить не только работники, но и посетители всех минских объектов.

Носить маску теперь обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.

Руководителей организаций всех форм собственности обяжут принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».