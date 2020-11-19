Британские и американские врачи назвали ранние симптомы COVID-19 1 19.11.2020, 19:06

5,937

Медики выделили четыре симптома.

Врачи Британии и США назвали четыре распространенных симптома, которые проявляются на ранней стадии заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Express.

Ученый из Университета Альберты Митч Уилсон сообщил, что почти каждый пятый заболевший коронавирусной инфекции испытывает проблемы с пищеварением. В числе гастроэнтерологических симптомов наблюдаются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке. Уилсон, правда, отметил, что соответствующие симптомы характерны и для других заболеваний.

В Американской академии офтальмологии заявили, что еще одним признаком инфицирования коронавирусом является конъюнктивит, но этот симптом встречается редко, примерно в 3% случаев.

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне утверждают, что спутанность сознания также является симптомом инфекции. По их данным, этот синдром может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления.

К одному из ранних симптомов ученые из Тринити колледжа в Дублине также отнесли утомляемость. Они выяснили, что этот симптом наблюдается примерно у каждого второго больного и может продолжаться до десяти недель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».