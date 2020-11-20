Медики нашли новое эффективное средство от коронавируса 2 20.11.2020, 8:49

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Препарат испытали в Вашингтонском университете.

Сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета, передает The Hindu Business Line, установили, что антидепрессант флувоксамин способен уменьшать воспаление, тем самым, предотвращая развития тяжелой инфекции коронавируса.

Специалисты уже не первый раз обращаются к уже существующим лекарствам для лечения COVID-19. К примеру, ранее фавипиравир, первоначально предназначенный для лечения гриппа, и ремдесивир, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола, были разрешены для экстренного применения в условиях пандемии.

Флувоксамин используется для лечения тревожности, депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Препарат также помогает уменьшить воспаление и может дополнительно снизить тяжесть COVID-19, которая напрямую связана с неконтролируемым воспалением и цитокиновым штормом. Эффективность флувоксамина доказали эксперименты с животными - препарат уменьшал воспаление и купировал сепсис за счет блокировки провоспалительного цитокина, интерлейкина-6.

Также проводились тесты с участием 152 пациентов с COVID-19 с легким или умеренным течением инфекции. Участники были разделены на две группы. Первая получала 100 граммов флувоксамина (80 пациентов), вторая - плацебо (72 пациента) трижды в день в течение 15 дней. Через 15 дней ни один из участников основной группы не сообщил об обострении болезни. С другой стороны, у шести из 72 пациентов в группе плацебо наблюдалось ухудшение симптоматики.

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