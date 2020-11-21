Медики выяснили, как защитить легкие во время коронавируса 21.11.2020, 9:44

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Большое значение имеет правильное дыхание.

Зима – непростое время для нашего здоровья. В этот холодный сезон повышается вероятность не только респираторных заболеваний: более высокие нагрузки выдерживает наше сердце, гормональная и эндокринная система также работают с большей отдачей, и, конечно, наши легкие требуют особенно защиты. Причем дело не только в холодном воздухе, который поступает в органы дыхания: зимой повышается риск тромбоэмболии легочной артерии – смертельно опасного заболевания, при котором сгустки крови блокируют кровоснабжения этого жизненно важного органа. Рассказываем, что можно и нужно сделать уже сегодня, чтобы подготовить свои легкие к грядущей зиме, пишет healthinfo.ua.

Научиться правильно дышать

Один из важнейших показателей здоровья легких – их жизненная емкость, то есть то количество воздуха, которое мы высвобождаем после самого глубокого вдоха. Чем он больше, тем в лучшем состоянии находятся наши органы дыхания, тем больше кислорода поступает в кровь и тем лучше снабжаются им наши жизненно важные органы, в том числе мозг и сердце. У людей, перенесших пневмонию (особенно вызванную коронавирусом) жизненная емкость легких уменьшается и даже после окончательного выздоровления нам нужно много времени на восстановление силы и объема легких.

Чтобы ускорить это процесс, а также чтобы поддержать легкие, стоит регулярно практиковать гимнастику и прежде всего дыхание диафрагмой. Лягте на спину, одну руку положите на живот, другую – на грудь. Медленно вдыхайте воздух через нос, чувствуя, как постепенно поднимается живот. Затем выдыхайте воздух через сжатые губы, одновременно надавливая рукой на живот.

Запастись воздушными шариками

Надувание воздушных шариков – отличный тренажер для развития легких, а также простой способ определить объем жизненной емкости. Глубоко вдохните и резко выдохните весь воздух в воздушный шар, после чего измерьте его диаметр. Если получилось надуть шарик диаметром 10 см и даже больше, все в порядке. Если же нет, стоит тренироваться, надувать шарик каждый день. Но помните: если вы недавно перенесли пневмонию, с шариками пока стоит подождать: слишком сильная нагрузка может быть опасна для легких.

Купить компрессионные чулки

Замой мы меньше двигаемся, ведем более пассивный образ жизни, из-за чего может происходить застой крови в венах ног, что и приводит к образованию опасных тромбов. Крупное исследование 2001 года, в рамках которого было проанализировано состояние здоровья 65 тысяч пациентов, подтвердило, что большинство случаев тромбоэмболии легочной артерии приходится как раз на холодное время года.

Чтобы защитить свое здоровье, рекомендуем, во‑первых, чаще гулять (если позволяет погода), а также ежедневно делать гимнастику: движение крови по венам нижних конечностей – отличная профилактика образования тромбов.

Также желательно при возможности сделать УЗИ вен нижних конечностей и при необходимости купить компрессионные чулки: постоянное давление на вены увеличивает скорость движения крови и уменьшает риск образования тромбов.

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