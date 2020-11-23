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В Витебске коммунальщикам, которые закрашивают граффити, напомнили о карме

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  • 23.11.2020, 17:03
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В Витебске коммунальщикам, которые закрашивают граффити, напомнили о карме
Фото tut.by предоставлено Глебом Каштановым

Фотофакт.

Помните граффити, посвященное Нине Багинской на стене частного дома в Витебске, которое просуществовало 48 часов, пока его не закрасили? Автор работы — художникГлеб Каштанов — создал на его месте новый рисунок. На этот раз — про карму для коммунальников, сообщает tut.by.

— В этой работе я переключился на тему философии (человеку возвращается все, что он сделал — и плохое, и хорошее) и юмора. Сейчас такое время, что хочется, чтобы арт доставлял позитив и существовал долго, — рассказал Глеб Каштанов.

Фото tut.by предоставлено Глебом Каштановым
Фото tut.by предоставлено Глебом Каштановым

Напомним, в начале октября витебский художник Глеб Каштанов сделал ремейк картины Марка Шагала «Прогулка» — с известной минской активисткой Ниной Багинской. Новая версия шагаловской работы появилась на стене здания на улице 4-й Чкалова, 7. Это частная территория: дом принадлежит отцу художника.

Мурал просуществовал 48 часов: поверх граффити коммунальники нанесли серую краску. Часть работы — портрет Нины Багинской — Глеб Каштанов все же восстановил. Однако работники ЖКХ снова пришли и уничтожили рисунок.

Фото tut.by предоставлено Глебом Каштановым
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