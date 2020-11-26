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Российские священники – белорусам: Выражаем вам солидарность, поддержку и глубокое почтение

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  • 26.11.2020, 14:31
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Российские священники – белорусам: Выражаем вам солидарность, поддержку и глубокое почтение

Каждый, кто не пошел на сговор с совестью, стал примером честности и мужества.

Священники и миряне Русской Православной Церкви и представители других конфессий опубликовали обращение со словами солидарности, поддержки и утешения к христианам Беларуси.

Под письмом уже поставили подписи более 70 священнослужителей, сообщает gazetaby.com.

«Мы выражаем нашу солидарность, поддержку и глубокое почтение епископам, священникам и всем христианам, которые, презирая опасность, напоминают о свободе и достоинстве человеческой личности, созданной по образу и подобию Божию. Ваше служение, милосердное и праведное, проявляется в заботе и печаловании о каждом избитом, оболганном, униженном, невинном и страдающем человеке.

Каждый, кто не пошел на сговор с совестью ради выгоды и безопасности, является для нас примером честности и мужества.

К сожалению, сейчас многие уверены, что Церковь всегда на стороне тех, у кого сила, что Церковь всегда приспосабливается к ним, обслуживая их интересы. Ваше служение показывает, что это не так.

Проповедь архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, благодаря записи на YouTube, согрела сердца десятков тысяч людей. Духовенством и мирянами, мужчинами и женщинами — всеми вами движет любовь, а это самая великая сила на земле.

Любое проявление вашего свободного духа будет вызывать злобу и негодование, но другого пути для христиан нет. Пусть вас укрепляют примеры святителей Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста, Филиппа Московского и многих других, кто не побоялся обличать зло и неправду власть имущих. «Никто, зажегши свечу, не ставит её в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет» (Лк. 11:33).

Мы возносим молитвы о белорусской земле, в надежде на то, что больше никто не будет унижен, избит, подвернут пыткам или убит из-за своих убеждений. Мы молимся о тех, кто, исполняя приказы, имеет власть употреблять силу и оружие против протестующих. Пусть каждый, кто носит форму и оружие, сохранит совесть, честь и достоинство, ответственность перед согражданами, перед своими братьями и сестрами.

Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию.

На пути к празднику Рождества Христова мы знаем, что вместе со всеми вами, живущими в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Витебске, в малых городах и селах, совсем скоро мы встретим Богомладенца Христа и услышим в зимней ночи слова:

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»

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