Азербайджан и Турция вместе вытесняют Россию с европейского рынка газа 1 Олег Ганский, «Україна молода»

27.11.2020, 14:05

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Победа Баку в Карабахе получила неожиданное продолжение в сфере международной экономики.

Завершение горячей стадии карабахского конфликта ознаменовалось удивительно интересной новостью в сфере международной экономики — в регионе начал работу новый газопровод, который будет поставлять азербайджанскую нефть на Запад. В обход России. Что угрожает южным газовым проектам Москвы. Северные же — главным образом «Северный поток-2» — также пребывают в подвешенном состоянии из-за санкций США.

Путь в Южную Европу

Трансадриатический трубопровод TAP через четыре с половиной года строительства ввели в эксплуатацию. Благодаря ему из Азербайджана в Европу ежегодно будет поставляться 10 миллиардов кубометров газа, но эта цифра может быть удвоена — до 20 миллиардов кубометров газа в год.

«Как новый оператор системы передачи, разработанный и построенный в соответствии с лучшими отраслевыми практиками и стандартами, TAP обеспечивает двойную диверсификацию: новый, надежный и устойчивый энергетический маршрут и источник газа, который на десятилетия станет доступным для миллионов европейских конечных пользователей», — рассказал управляющий директор TAP

Лука Скиепатти, объяснив, что источником газа станет месторождение Шах-Дениз, расположенное в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Общая же протяженность трубопровода составит 878 км, он пройдет через Грецию (550 км), Албанию (215 км), дно Адриатического моря (105 км) и выйдет на берег в Южной Италии (8 км). Для его строительства были выделены 3,9 миллиарда евро.

Строительство Трансадриатического газопровода было согласовано в 2013 году. В 2016 году началось строительство. В 2018 году газопровод был присоединен к турецкому Трансанатолийскому газопроводу. Акционерами Трансадриатического газопровода являются британская компания Бритиш Петролеум, азербайджанская Сокар и итальянская Снам, которым принадлежит по 20 процентов акций, а также бельгийская «Флуксис», испанская Энагас и швейцарская Суис Експо.

Газопровод является главной частью Южного газового коридора, играющего важную роль в энергетической политике Европы, и помогает ее странам диверсифицировать поставки газа, уменьшив свою зависимость от Российской Федерации. Про это прямо заявляют в Брюсселе, подчеркивая, что Европейский союз стремится уменьшать свою зависимость от существующих поставщиков газа — главным образом, от российского Газпрома, который за 2019 год поставил в Европу почти 200 млрд. кубометров газа.

«Южный газовый коридор» — новаторский поставщик природного газа из Азербайджана в Европу и одна из современнейших и надежных систем транспортирования энергии», — прокомментировал глава совета директоров проекта Мурад Гейрадов.

Между Болгарией и Турцией

Одной из первых азербайджанский газ получит Болгария. Произойдет это, по словам премьер-министра страны Бойко Борисова, уже с 1 января 2021 года. По его словам, работа над сооружением газопровода идет по обе стороны границы. Уже проложены 159 километров труб, из которых 72 километра сварены. Магистраль наполнена газом на отрезке 11 километров.

«Первого января следующего года в Болгарию придет азербайджанский газ. Так мы достигнем полной диверсификации в сфере поставок энергоносителей», — сказал Борисов, напомнив, что министры энергетики Греции и Болгарии подписали соглашение о строительстве 182-километрового трубопровода общей стоимостью около 250 миллионов евро в октябре 2019 года. Ранее министерство окружающей среды и энергетики Греции сообщало, что коммерческая эксплуатация газопровода запланирована на июль 2021 года.

Российский газ в Турции будет конкурировать не только с поставками из Азербайджана, Ирана и привозным сжиженным газом, а и с внутренней добычей. Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Это может привести к недозагрузке новенького газопровода «Турецкий поток». «Голубой поток» уже не работает с весны — вероятно, потому что Турции не нужно столько российского газа.

Азербайджан, как и его соседка и стратегический геополитический партнер Турция, пытаются серьезно противостоять экспансии России на топливном рынке Европы. В конце лета премьер Турции Эрдоган заявил: команда бурового судна «Фатих» нашла наибольшее в истории страны месторождение голубого топлива, доказанные объемы которого равняются 320 миллиардам кубометров. И продолжила разведку. Очередной успех турки получили в прошлом месяце, следовательно, общий размер месторождения составляет 405 миллиардов кубометров, добычу которого планируют начать в 2023 году.

«Турция хочет превратиться в большую газодобывающую страну и газового экспортера, и вряд ли что-либо сможет ей помешать», — самокритично прокомментировал новость российский политик, член Совета Федерации Алексей Пушков.

Турецкий козырь

Для России это может стать удивительно неприятным сюрпризом. Ведь находка запасов газа может привести к недозагрузке российского газопровода «Турецкий поток». «Потенциально речь идет о достаточно крупном месторождении, разработка которого могла бы материально снизить потребности Турции в импорте газа, в том числе, и из России», — говорит старший директор группы природных ресурсов и сырьевых товаров агентства Фитч Дмитрий Маринченко.

Ведь поставки по одному российскому газопроводу Турция уже остановила на неопределенный срок: «Голубой поток» мощностью 16 млрд. кубометров газа в год в середине мая закрыли на техническое обслуживание и не стали перезапускать. Турция сокращает закупки российского газа, и стране хватает объемов «Турецкого потока», который начал работу в январе этого года.

Еще один российский проект — другая ветка «Турецкого потока», запущенная 19 ноября прошлого года, несмотря на надежды Москвы, не продемонстрировал ожидаемой эффективности и проиграл обходному газопроводу «Танап». Ведь еще в прошлом году, сразу после пышного открытия «Турецкого потока», оказалось, что Турции не нужно столько топлива, как планировалось сначала. С 2007 года Турция была вторым по объему рынком Газпрома, но с запуском Трансанатолийского газопровода эти продажи упали на 40 процентов. Понятно, что Москву это не устраивает: турецкие компании сотрудничают с Газпромом по схеме «бери и плати», получая газ по «Голубому» и «Турецкому» потокам. И даже якобы задолжали россиянам уже около 2 миллиарда долларов.

Сегодня турецкие компании и Газпром ведут переговоры о пересмотре цены на газ, а также о продлении долгосрочных контрактов, срок действия которых заканчивается в следующем году. И с обнаружением новых месторождений у Турции теперь имеются дополнительные аргументы на этих переговорах.

Но глобально Москва уже проиграла Анкаре. Ведь Россия до недавнего времени была главным экспортером газа в Турцию: в марте прошлого года поставки российского газа занимали 33 процента рынка страны. Однако, в марте нынешнего года Россию по объемам поставок обогнали четыре страны: Азербайджан (доля 23,5 процента), Иран (14,2 процента), а также Катар (20 процента) и Алжир (13,7 процента), поставляющие сжиженный природный газ. Доля России составила лишь 9,9 процента (389,7 миллиона кубометров). Поставки американского сжиженного газа выросли в три раза год к году, и их доля достигли 9,4 процента.

Поиск углеводородов Турция ведет активно и настойчиво. На данный момент геологоразведочные работы продолжаются в двух морях — Черном и Средиземном. В Восточном Средиземноморье они сопровождаются возмущением и противодействием Греции, что значительно замедляет процесс. В Черном море ситуация проще, поскольку газ обнаружен на месторождении «Тюна-1», расположенном на расстоянии приблизительно 100 морских миль, или 185 км, на север от турецкого побережья в районе порта Стамбул, поэтому к его принадлежности вопросов нет. Уже до конца нынешнего месяца есть основания ожидать новостей еще с одного месторождения — «Туркали-1», также расположенного неподалеку от Сакара, где сейчас ведет работы буровое судно «Фатих».

В Анкаре рассчитывают, что объемы, обнаруженные в Черном море, станут наибольшим источником углеводородов в стране. Аналитики на Западе уже оптимистично подсчитали, что Турция сможет экономить до 21 млрд. долларов на импорте газа при цене безубыточности для месторождения приблизительно 3-3,5 доллара за миллион британских тепловых единиц. Такая стоимость — ниже 4,7 доллара — ориентировочной цены природного газа, импортируемого в Турцию сейчас.

В прошлом году Турция потратила на импорт голубого топлива 41 миллиард долларов. Это меньше, чем ожидалось, благодаря падению цен на нефть, но, учитывая экономическое проседание вследствие пандемии, экономия бюджета очень приветствуется. В отличие от инвестиций, которые еще нужно положить на морское дно, чтобы добыть тот шельфовый газ.

Слово за Байденом

Одновременно российский Газпром пытается решить еще одну свою проблему — на севере. Строительство нового российского газопровода «Северный поток — 2» через Балтийское море пребывает в подвешенном состоянии. Сегодня объект построен на 93 процента, уложить осталось 100 километров труб, на что требуется меньше месяца.

Активной работе россиян мешают санкции США, а недавно Вашингтон объявил о расширении своих ограничений. В частности, новая интерпретация ограничений касается положения про санкции против иностранных лиц и компаний, сознательно «предоставивших суда для строительства проекта». В Вашингтоне призвали Москву отказаться от использования энергоресурсов, как инструмента давления на другие страны.

Германия и другие страны ЕС пытались намекнуть России на возможность заморозки «Северного потока — 2», добиваясь расследования в деле об отравлении Алексея Навального. Однако, позднее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия намеревается добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов. Поэтому достройку «Северного потока — 2» на своей территории позволила последняя страна ЕС, ранее не дававшая такого разрешения, — Дания.

Тем временем, Украина, Польша, США и государства Балтии рассматривают газопровод, как политический проект РФ, своеобразную «газовую удавку» для Европы. Германия и Австрия, в свою очередь, проект поддерживают, поскольку их компании принимают участие в строительстве.

Москва же сегодня пытается построить газопровод из последних сил: на днях на базу «Северного потока — 2» в Германии вышло российское ледокольное судно снабжения. Оно увеличит флот судов проекта в немецких водах до пяти. Трубоукладчик пока что пребывает в немецком порту, а вот два судна «Морспасслужбы» дежурят возле начала недостроенного участка.

По данным навигационных порталов, ледокольное судно снабжения «Юрий Топчев» вышло из Калининграда и взяло курс на немецкий порт Мукран, являющийся логистическим центром «Северного потока — 2». В прошлом году, как известно, США ввели санкции против собственников трубоукладчиков, которые предоставят свои суда под проект, и из него вышел флот швейцарской компании Оллсис. Газпром, в свою очередь, начал собирать флот из российских судов, на что США ответили угрозами новых санкций, которые хотят утвердить в оборонном бюджете страны на следующий год в ноябре-декабре. При этом, Госдепартамент США уже ввел дополнительные санкции против компаний, занимающихся оборудованием и оснащением, модернизируя трубоукладчики для «Северного потока — 2».

Русские сегодня делают хорошую мину при плохой игре, обещая открыть и запустить газопровод уже через месяц. Однако, международная пресса отмечает: избранный президент США Джо Байден может окончательно остановить строительство путинского проекта. Немецкое издание «Бильд» отмечает: после проигрыша Дональда Трампа на выборах многие немецкие политики начали надеяться на потепление в отношениях США и Германии и возобновление дружеского курса, проводимого в отношении Берлина администрацией Барака Обамы. «Однако, за эйфорией по поводу конца эпохи Трампа для многих может последовать резкое пробуждение», — пишут авторы материала, подчеркивая, что Палата представителей и Сенат Конгресса США договорились включить дополнительные санкции против газопровода «Северный поток — 2» в проект оборонного бюджета на 2021 год. Под санкции попадут страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами для завершения строительства газопровода. Оборонный бюджет на 2021 год должен быть утвержден до конца этого года.

Олег Ганский, «Україна молода»

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