Вице-министр труда Польши: Мы упрощаем условия приема на работу для белорусов 27.11.2020, 16:41

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С декабря белорусы, имеющие гуманитарную визу, освобождаются от обязанности получать разрешение на работу.

Польша упрощает формальности для белорусов, которые захотят устроиться на работу. С начала декабря граждане Беларуси, имеющие гуманитарную визу, будут освобождены от обязанности получать разрешение на работу, – объясняет заместитель министра развития, труда и технологий Ивона Михалек. Это касается врачей и медсестер, а также белорусских IT-специалистов, приезжающих в Польшу в рамках программы Poland Business Harbour, передает «Польское радио».

«В Беларуси на данный момент сложная общественно-политическая ситуация, и мы хотели бы, чтобы граждане этой страны имели у нас возможность работать», – подчеркнула замминистра Михалкова.

При этом она отметила, что работа белорусов в Польше, особенно в системе здраоохранения, на данный момент очень востребована.

«Я ежедневно получаю по несколько сообщений из польских регионов, что там не хватает врачей, медсестер, медицинских спасателей. В период пандемии они очень востребованы. Важно, чтобы наши граждане получали хорошую медицинскую помощь», – отметила замглавы ведомства.

Замминистра Михаил также обратила внимание, что ситуация на рынке труда в Польше одна из лучших во всем Евросоюзе, это уже несколько месяцев подтверждают данные Евростата. Также данные Главного статистического управления за октябрь свидетельствуют о том, что безработица в Польше не растет.

За 5 месяцев безработица удерживается на одном и том же уровне – 6,1%.

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