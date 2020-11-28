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Иран сделал заявление по поводу убийства под Тегераном физика-ядерщика

  • 28.11.2020, 13:25
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Иран сделал заявление по поводу убийства под Тегераном физика-ядерщика

Официальную позицию озвучил президент Ирана.

В субботу, 28 ноября, президент Ирана Хасан Рухани официально обвинил в убийстве в пригороде Тегерана ученого-ядерщика Монсена Фахризаде власти Израиля.

Об этом со ссылкой на иранское государственное телевидение передает агентство Reuters.

«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти… Его мученичество не замедлит наших достижений», — заявил Рухани.

Напомним, иранский ученый, которого считали руководителем ядерной программы страны, был застрелен в своем автомобиле под Тегераном 27 ноября.

Вместе с Фахризаде был также убит один из его телохранителей.

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