Cолист «J:морс»: Верю, что 14 февраля сыграем концерт в новой Беларуси 1 29.11.2020, 9:11

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Владимир Пугач

Фото: Максим Малиновский / onliner.by

Владимир Пугач заявил, что хочет быть частью позитивных изменений в стране.

Солист группы «J:морс» Владимир Пугач в интервью ответил на вопросы о ситуации в стране и своем отношении к происходящему.

Видео опубликовано на канале «жизнь-малина».

- Как изменилось общество в нынешней ситуации?

- Произошло качественно изменение. Произошел какой-то скачок. Мы из населения стали превращаться в гражданское общество. Мы становимся народом. У меня это вызывает чувство гордости.

До событий этого электорального периода была небольшая часть, которая поддерживала власть и небольшая часть, которая была остро настроена против власти. А посередине было большинство, которых это не сильно интересовало. Может быть они считали, что в Беларуси ситуация такая, какая она есть и просто давай проживать свою жизнь и не тратить время на это все. Но что произошло этим летом? Это самая индифферентно настроенная масса людей очень сильно отреагировала на предвыборную кампанию. И потом всю эту индифферентную массу, которая вдруг встрепенулась, еще и разозлили. И они не могут развидеть, расчувствовать. Я понятия не имею, чем это все закончится, но антирейтинг просто так не пропадает.

- Новость которая больше всего удивила за последние 3 месяца?

- 9 августа. Я ох***ел, до какой степени низко может пасть человек. 9 августа. Когда люди приняли решение калечить и бить собственный народ. Я не знал, что так можно. Они набрали людей. И потом все эти новости, как их истязали.XXI век, центр Европы. Я не верю.

- Угрозы были?

- Прямых не было. Косвенные были. Передай Вове, чтобы сменил телефон и уехал на два месяца.

- На 14 февраля у вас стоит концерт. Правда, что вы собираетесь его играть в новой Беларуси?

- Правда. Просто вера. В ситуации, в которой мы сейчас находимся нужно просто верить в себя. Ставить перед собой цель и идти к ней.

- Если так все продолжится дальше, уедешь?

- Нет. Я верю, что все закончится хорошо. Я хочу быть частью этого процесса.

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