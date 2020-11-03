СМИ: Теракт в Вене совершил 20-летний сторонник «Исламского государства» 3.11.2020, 13:47

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Он отбыл срок за терроризм и был освобожден условно-досрочно.

Теракт в Вене, в результате которого погибли четыре человека и еще 17 получили ранения, совершил 20-летний Фейзулай Куйтим — гражданин Австрии и Северной Македонии, осужденный в Австрии за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на Министерство внутренних дел Австрии.

В апреле 2019 года Куйтима приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за то, что собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам «Исламского государства». В декабре 2019 года его освободили условно-досрочно.

Полиция провела 15 обысков среди тех, кто знал террориста, несколько человек арестовали.

Во время теракта в Вене 2 ноября, по данным полиции, Куйтим был вооружен длинноствольным оружием (Kronen Zeitung пишет про автомат Калашникова), пистолетом и мачете. Кроме того, у него был муляж пояса со взрывчаткой. Нападавшего убили сотрудники спецподразделения австрийской полиции WEGA.

Напомним, 2 ноября в центре Вены несколько человек устроили стрельбу в шести разных местах, погибли четыре человека. Одно из нападений произошло около синагоги.