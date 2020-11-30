Работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке 30.11.2020, 17:51

Кирилл Парчинский записал видеообращение.

Сегодня к общенациональной забастовке присоединился работник «Нафтана» Парчинский Кирилл:

«Мне больно видеть, как неизвестные в масках и с дубинками в руках безнаказанно избивают, калечат и даже убивают мирных жителей во дворах и на улицах страны. Но я вижу, как вопреки всем зверствам, происходит рождение настоящей нации и единение светлых и прекрасных людей», — заявил он в своём видеообращении.

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