Работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке
- 30.11.2020, 17:51
Кирилл Парчинский записал видеообращение.
Сегодня к общенациональной забастовке присоединился работник «Нафтана» Парчинский Кирилл:
«Мне больно видеть, как неизвестные в масках и с дубинками в руках безнаказанно избивают, калечат и даже убивают мирных жителей во дворах и на улицах страны. Но я вижу, как вопреки всем зверствам, происходит рождение настоящей нации и единение светлых и прекрасных людей», — заявил он в своём видеообращении.