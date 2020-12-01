Администрация Таракана объявила забастовку? 4 1.12.2020, 15:36

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Фото: Getty Images

Интересные моменты из очередного слива переговоров ОПГ диктатора.

Пока Лукашенко только грозит рассказать что-то интересное, в сеть из дырявого ведра власти продолжают ручьем литься личные разговоры приближенных особ, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

На этот раз Наталья Эйсмонт пообщалась с помощником Лукашенко Латышенком. Тем самым, который выходил к протестующим в одно из воскресений.

1. Сразу обратим внимание на голоса. Два нашкодивших ребенка в детском садике, которые разбили вазу и волнуются, как отреагирует воспитательница. Все боятся всего. Это подтверждает и дальнейшая история про Сергиенко и маску. Будучи зараженным коронавирусом, на совещании хотел было после того, как пресса уйдет, одеть маску, чтобы не заражать остальных.

Это то самое совещание, когда всего лишь пресс-секретарь Эйсмонт оказалась к Лукашенко ближе, чем Макей и Тертель. Оказалось, что возле Сергиенко ее посадили только потому, что Эйсмонт привилась российской вакциной.

На всякий случае перечислим, кто был на том заседании еще: Лукашенко (66 лет), Кочанова (60 лет, сидела рядом с Сергиенко), Головченко (47 лет), Андрейченко (64 года), Арчаков (53 года). Макею – 62 года, Тертелю – 54. Общались три часа. Люди, даже самый ближний круг – это расходный материал, которые могут болеть и умирать. Их не жалко. Так же будет и с ОМОНом.

2. Про российскую вакцину особенно весело. Потому что уже известны случаи, когда люди, привитые этой вакциной, все равно заражались. Известны случаи 10 медиков и телеведущего Пивоварова. Смерти тоже есть, но про них по понятным причинам умалчивают. Вот и Эйсмонт на себе прочувствовала, что вакцина помогает так себе. Серьезный удар по имиджу российского производителя. Ранее этой же вакциной прививался Головченко.

3. В связи с этим возникает три варианта развитий событий после красной зоны:

версия «Пула Первого»: Лукашенко переболел и у него антитела (даже если это так, то известны случаи повторного заражения враче и Пивоварова);

версия другая: Лукашенко тоже привит российской вакциной (тут вообще такое впечатление, что 50/50);

версия самая реальная: Лукашенко на все забил (тут выводы делайте сами).

4. Психоз психозом, но даже в ближайшем окружении есть люди, которые болеют и заражают. Ковиддиссидентство дорого обходится. Поговаривают, что в крайне тяжелом состоянии один из тех, с кем Лукашенко приходил к власти - Владимир Коноплев.

У некоторых уже, кстати, поздно спрашивать. Например директор БелЭЗ при управделами президента Белкин одним из первых пал жертвой ковида еще летом 2020...

5. Лукашенко зол на Эйсмонт за «Массандру» и ленточки. Так что даже отлучил от тела и отправил на некоторое время в экскоммуникадо. К посещению больницы, видимо, отошел, раз Массандра там была. Басков был на хоккейной игре в выходные с Гродно.

6. Итальянская забастовка настигла даже администрацию Лукашенко, Эйсмонт очень обижена, что ряд сотрудников подолгу болеют. Даже глава администрации из-за больного горла больше двух недель не появлялся на работе, после чего слег с ковидом.

7. Мама Коли Ирина Степановна Абельская присматривает за здоровьем самого близко круга лиц Лукашенко.

8. Сливы продолжаются, а ничего «интересного» или хотя бы внятного на этот счет мы не услышали. Вместо этого - операция по отвлечению внимания на алкоголь или гореразведчиков Ника и Майка.

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