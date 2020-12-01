Ученые выяснили, почему женщины легче переносят COVID 6 1.12.2020, 18:51

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ФОТO: ANTARA/XINHUA/XIONG QI

Ученые провели исследование, в ходе которого инфицировали легкой формой коронавируса мышей.

Американские ученые предположили, что женщины менее тяжело переносят коронавирус, чем мужчины, из-за половых гормонов. Результаты исследования были опубликованы в журнале CellPress.

Фактические данные свидетельствуют, что у мужчин и пожилых людей наблюдаются более серьезные симптомы и более высокая смертность после заражения SARS-CoV-2, чем у женщин.

Кроме того мужчины и женщины, подвергшиеся воздействию других вирусных инфекций, также демонстрируют различия в течении болезни и исходах, причем женщины менее восприимчивы в целом из-за более эффективного иммунного ответа.

Это позволило предположить, что женские половые гормоны помогают организму бороться с COVID-19.

Ученые провели исследование, в ходе которого инфицировали легкой формой коронавируса мышей. Смертность особей мужского пола составила 90% и только 20% женского.

При более тяжелой форме коронавируса все самцы умерли в течениепяти дней, тогда как 50% самок выжили.

Специалисты связали эти факты с защитной ролью эстрогена и прогестерона, которые обладают противовоспалительным действием, стимулируют выработку антител и способствуют восстановлению респираторных эпителиальных клеток.

Отмечается, что дальнейшие клинические испытания должны проверить, приносят ли эти гормоны пользу мужчинам и женщинам в постменопаузе, которые имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19.

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