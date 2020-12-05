«Каждый из нас - завод!»: мощное видео от рабочих МЗКТ

«Каждый из нас - завод!»: мощное видео от рабочих МЗКТ2
- 5.12.2020, 10:35
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После жестких слов в адрес Таракана в августе работники предприятия продолжают удивлять своей смелостью.
Рабочие из независимого профсоюза МЗКТ записали видеообращение к сотрудникам, сообщает телеграм-канал МКБ.
«Запугивание, давление, лишение премии и увольнение — вот основные методы продвижения идеологии государства на заводе. Хватит финансировать неэффективный государственный профсоюз, вступайте в независимый профсоюз!
Вместе мы сможем отстоять свои права, вместе — мы сила! Каждый из нас — завод!», — говорится в обращении рабочих.
Напомним, что в августе бастующие рабочие МЗКТ в открытую «послали» Таракана и заставили его униженно благодарить коллектив завода за призывы уйти в отставку и «застрелиться».