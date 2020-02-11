закрыть
11 февраля 2020, вторник, 12:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Число жертв нового коронавируса превысило 1000 человек

11
  • 11.02.2020, 8:12
  • 5,761
Число жертв нового коронавируса превысило 1000 человек
ФОТО: XINHUA

ВОЗ готовит глобальную программу действий.

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 1 016 человек, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР во вторник, 11 февраля. За день оно увеличилось на 108 человек. Подавляющее большинство новых летальных случаев - 103 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса, сообщает dw.com.

По состоянию на полночь 10 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 42 638 человек (прирост за сутки 2 478 случаев, их них 2 097 в Хубейе). 37 626 человек болеют в настоящий момент, 7 333 находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 3 996 человек.

На сегодняшний день, помимо КНР, случаи заражения коронавирусом выявлены еще в 24 странах. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах.

ВОЗ готовит глобальную программу действий

11 февраля в Женеве начинается двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом. В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран мира.

Основная цель форума - скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин. В ходе обсуждений будут рассмотрены такие вопросы, как определение источника вируса, обмен биологическими образцами и генетическими последовательностями. Ожидается, что на встрече будет выработана глобальная программа исследований.

"Мы должны потушить этот пожар, прежде чем он выйдет из-под контроля", - заявил на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников