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Что не так с «гербом» Лукашенко?

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  • Светлана Метелкина, «Солидарность»
  • 14.02.2020, 10:49
  • 4,899
Что не так с «гербом» Лукашенко?
ФОТО: SVABODA.ORG

До 1 апреля вроде бы еще очень далеко.

Когда появилась новость о внесении корректировок в «официальный герб», первой реакцией было: ребята, вы серьезно? Глянула, на всякий случай на календарь: нет, до 1 апреля еще очень далеко, и даже весеннее обострение пока не должно было себя проявить. Но тогда что это было?

Как и многие белорусы, упорно всматриваюсь в оба представленных варианта, ощущая полную беспомощность и собственную никчемность. Не то чтобы мне хотелось разобраться, какой же из представленных образцов более прекрасный (в принципе, нынешняя символика и так расходится с моими представлениями о прекрасном), но хотя бы понять разницу и найти то, что делает один из образцов «более современным» и «менее милитаристским» (так утверждают редакторы герба) мне очень хотелось бы. Но нет.

Несколько раз сверяю «было» и «стало» и понимаю, что кроме слегка перевернутого глобуса и небольших цветовых корректировок больше эти два герба нового в себе ничего не несут!

И главное, все не отпускает вопрос: зачем? Ребята, вам что, заняться нечем? Целое Министерство юстиции развлекается тем, что измеряет угол наклона лучей и обводку звезды?

И оказывается, как просто все было. Граждане попросили — и Министерство принялось разрабатывать проект и рисовать новые гербы. Других же проблем у Минюста, правда, нет?

Вот даже интересно: а если я попрошу добавить на герб чего-нибудь эдакого — например, американского орла как знак нашей дружбы с США и нефтяной независимости — там тоже послушают и начнут малевать пернатого на нашей символике? Или для этого нужны какие-то особые «граждане»? Такие, о которых никто не слыхал, но при этом чье мнение является настолько важным, что отказать им не представляется возможным.

Ведь чего только мы не слышали о нынешнем гербе: и то, что он похож на капусту, и что этот «совок» совсем не годится для современной Беларуси, и то, что есть куда более адекватная замена в нашем историческом прошлом, но точно никогда о том, чтобы кто-то возмутился наклоном лучей.

Так что же это за «граждане»? Не те ли, по чьим заявкам у нас отменяют льготы, вводят тунеядские налоги, строятся президентские больницы и дворцы? Теперь вот глобус решили на гербе повращать. Я так понимаю, это чтобы вписаться в политический момент? Интересно, а если Россия решит дать скидку на нефть, снова будем крутить ее на нашем глобусе? Или это уже безвозвратный поворот, и «граждане» наконец решили окончательно?

Конечно, символы — вещь очень важная. Особенно в нынешнее время, особенно в нашей стране, где вся политика только и строится на символах, намеках и всевозможных месседжах. Вот только не отпускает вопрос: а не пора ли уже заняться вещами не столь символическими? Есть же где приложить усилия, а? Особенно тем самым «гражданам».

И так бы хотелось обратиться к ним, рассказать, что в Беларуси есть проблемы и поактуальнее символического глобусоориентирования и цветопередачи на ленточке.

Вот только знать бы, куда отправлять такое обращение. Алло, граждане, примите, пожалуйста, заявку «по просьбам граждан»!

Светлана Метелкина, «Солидарность»


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