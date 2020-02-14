Под Минском готовят еще один реабилитационный центр к приезду студентов из Китая 5 14.02.2020, 13:05

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первый открыли в комплексе «Бригантина».

Студенты, вернувшиеся с каникул из Китая, помимо оздоровительного комплекса «Бригантина» будут временно размещаться и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщает tut.by.

— В целях обеспечения непрерывного медицинского наблюдения за студентами из КНР, которые продолжают обучение в белорусских университетах, налажено их оздоровление в СОК «Бригантина» БГУ и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», — отмечает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Она подчеркивает, что это студенты, которые не контактировали с заболевшими коронавирусом, не посещали эпидемически-неблагополучные районы и более того, до выезда в Беларусь уже прошли 14-дневный профилактический карантин в Китае. На учебу в Беларусь уже вернулись 174 китайских студента, всего на каникулы уезжали 920 человек.

Белорусов, которые планировали реабилитацию в «Загорье», разместят в реабилитационных центрах под Минском в деревнях Аксаковщина и Атолино.

По словам Юлии Бородун, сейчас в «Загорье» завершается подготовительная работа к приему студентов. Все медицинские сотрудники прошли дополнительную подготовку. Для студентов здесь будет организована индивидуальная форма обучения. Такие же меры эпидемической безопасности введены во всех областях страны, где обучаются студенты из Китая.

Специалистами Минздрава во взаимодействии с пограничным и таможенным комитетами, Министерством транспорта и коммуникаций организовано оперативное получение сведений о прибывающих из Китая, их лабораторном обследовании, а также их оперативная доставка в оздоровительные центры.

Всего за период с 28 января по 14 февраля санитарно-карантинном контролем охвачено более 300 тысяч человек, которые пересекли границу Беларуси.

Случаи заболевания инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Беларуси не зарегистрированы. Однако, с 30 января в режим повышенной готовности перевели работу всей санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения.

Для проведения исследований и тестов обеспечено круглосуточное дежурство диагностической лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, уже анализ на коронавирус прошли почти 1 тысяча человек. У всех новый вирус пневмонии не подтвердился.