На Вильнюсскую телебашню повесили огромный флаг 4 14.02.2020, 13:22

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Cтолица Литвы готовится к большому празднику.

В преддверии дня восстановления независимости Литвы на телебашню в Вильнюсе повесили огромный государственный флаг, сообщает пресс-служба правительства. Площадь флага составляет 540 квадратных метров, пишет «Новая газета. Балтия».

«16 февраля — чрезвычайно важная дата для всех в нашей стране. Третий год подряд мы собираемся в символическом месте — телебашне, где люди защищали свою независимость, жертвуя жизнями. Поднятие флага — это способ сказать, что я горжусь и верю в свою страну», — сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.