BBC: В Ливии впервые погиб российский военный 14.02.2020, 13:34

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иллюстрационное фото ТАСС

Полиция отказалась пустить журналистов на похороны.

В России в поселке Акбулак Оренбургской области состоялись похороны военнослужащего Глеба Мостового, погибшего в Ливии. Об этом сообщает BBC.

О смерти уроженца Оренбургской области в Ливии еще 6 февраля сообщило местное издание «Оренград». По данным журналистов, это первый случай гибели российского военного в Ливии. Первый заместитель главы района сообщил, что «он не наемник, это однозначно, он кадровый офицер».

Журналисты отмечают, что похоронам предшествовал траурный митинг, на который полиция отказалась пустить журналистов. После проверки документов их вынудили покинуть поселок.

Российские власти отрицают присутствие военнослужащих в Ливии. В январе президент Владимир Путин, комментируя сообщения о нахождении в этой стране наемников ЧВК «Вагнер», подчеркивал, что они «не представляют интересы российского государства» и не получают бюджетного финансирования.

Журналисты отмечают, что формально российское законодательство не препятствует отправке военных в Ливию, так как еще в 2015 году (перед началом операции в Сирии) Совет Федерации одобрил просьбу Путина об использовании вооруженных сил за пределами территории России.