Cколько будет стоить доллар к концу года? 5 14.02.2020, 18:30

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Прогноз аналитика.

Директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента (ИПМ) Александр Чубрик рассказал, будет ли доллар в сентябре 2020 года стоить 5 рублей, пишет «Салiдарнасць».

Начало года для белорусской экономики выдалось тревожным. Как отметил Чубрик, неопределенность по поводу поставок нефти порой перерастает в истерию. На этом фоне возобновились слухи из разряда «мама сказала, что у ее подруги сын в банке работает, и он сказал, что после августа доллар будет стоить пять рублей».

В обновленном макропрогнозе, подготовленном экспертами ИПМ при поддержке Евросоюза, ожидаемые показатели белорусской экономики по итогам 2020-го действительно ухудшились. Но не кардинально.

Пересмотр условий поставок нефти может привести к сокращению ее импорта на 15% по сравнению с 2019-м , поскольку нефтепродукты из более дорогого сырья продавать в прежних объемах будет невыгодно. Это отразится на экономическом росте. Если раньше аналитики ожидали, что ВВП Беларуси в 2020 году увеличится на 1%, то теперь – на 0,6%.

Для сохранения сбалансированности потребуется корректировка курса национальной валюты. По словам Александра Чубрика, сейчас белорусский рубль переоценен примерно на 4%.

Директор ИПМ заявил: «Мы прогнозируем, что в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар».

Стоит ли доверять выкладкам этого аналитического центра? Более года назад ИПМ предсказал, что в 2019-м среднегодовой курс составит 2,1 рубля за доллар. И попал «в яблочко»: реальный результат – 2,09!

На курсе, впрочем, могут отразиться и национальные особенности, которые Чубрик охарактеризовал так:

— Чем дольше все спокойно, тем [обывателям] страшнее за будущее потому что «не может быть слишком долго все хорошо».

Особого роста благосостояния в 2020-м эксперты ИПМ не ожидают. Прогнозные показатели увеличения номинальной зарплаты (6,8%) и инфляции (5,3%) близки друг к другу. В долларовом исчислении с учетом вероятной 10%-ной девальвации зарплата может даже уменьшиться.

В ближайшие полгода ждать решительных шагов со стороны властей в экономике вряд ли приходится.