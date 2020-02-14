Минчанин уверяет, что оказался на рейсе «Белавиа» единственным пассажиром 14.02.2020, 20:03

Фото: tut.by

Кроме него был только экипаж.

Эта история случилась 1 января 2020 года, но она настолько уникальна, что рассказать ее можно в любое время, пишет tut.by. Утром в первый день нового года минчанин Олег Миксельбурский летел из Минска в Питер — и уверяет, что был единственным пассажиром рейса «Белавиа». Про свой необычный полет он рассказал в Instagram.

Фото: Instagram

Олег — бизнесмен. 31 декабря он с женой и большой семьей отметил Новый год, а утром 1 января отправился в Питер в гости к близкому другу. Летел «Белавиа», рейс был назначен на 7.20 утра.

— Еще в зале вылетов обратил внимание на то, что я здесь один, — вспоминает собеседник. — Стал спрашивать у работников аэропорта: «Выход на рейс в Питер точно отсюда?» Все как один отвечали — да.

В какой-то момент подъехал автобус, чтобы отвезти пассажиров к самолету. Олег прошел, оглянулся и окончательно убедился: на этом рейсе он будет один.

— Потом подумал: сегодня 1 января, ну кто, кроме меня, может куда-то лететь в такую рань, — шутит пассажир.

На борту, если уж совсем точно, Олег был не совсем один, а с экипажем.

— Несмотря на то, что салон был почти пуст, экипаж действовал по привычным инструкциям: пилоты сообщали информацию о вылете и приземлении, стюардесса проинструктировала, куда эвакуироваться в случае ЧП и дважды проверила пристегнут ли ремень безопасности, — описывает ситуацию собеседник. — Они сработали очень профессионально. Мне кажется, даже если бы в салоне никого не было, команда продолжала бы все делать по инструкции.

— Вам, наверное, разрешили пересесть на любое место в салоне?

— Мне нравилось и на моем месте, — улыбается Олег. — Пересаживался я ненадолго, лишь когда снимал видео.

Первой про свой необычный полет мужчина сообщил жене. Она, вспоминает собеседник, отреагировала спокойно. Главное, сказала, что хорошо долетел.

— А потом я разместил ролик в Instagram — и тут понеслось, — продолжает Олег. — Люди стали ставить «лайки», а один мой знакомый даже позвонил. «Огонь, — говорит. — Как такое возможно?» Наверное, в этот момент я осознал всю уникальность данной ситуации. Я ведь очень много летаю, только в 2019-м у меня было 38 полетов, но такое со мной случилось впервые в жизни.