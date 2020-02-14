«Скоро придется копать землянки» 6 14.02.2020, 20:18

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Белорусы сильно удивилась, получив жировку за январь.

Об этом в письме в редакцию kurjer.info написала читательница:

- Получила жировку за январь и была удивлена. Лукашенко обещал, что плата за жилищно-коммунальные услуги будет увеличена не более чем на 5 долларов. Но за декабрь начислено было 51 рубль, а за январь — 75 рублей.

А если прибавить к этому плату за телефон, свет, газ, то за месяц выходит 120 рублей. И это за 2-комнатную квартиру в Могилёве.

Если такими темпами будут проходить начисления в дальнейшем, то скоро придётся копать землянки.